Офіційно відомо мало. У соцмережах же повідомили деякі подробиці про загиблих. А також і опублікували кілька фото.
Що сталося "Напружений і трагічний вечір": на Київщині вбили подружжя
Вбивство на Київщині: подружжя – бізнесмени з Волині
Сімейна пара (чоловік та жінка 1972 та 1976 років народження відповідно), яких зарізали у Київській області, займалися бізнесом. За неперевіреною поки інформацією:
- Подружжя приїхало на Київщину з Волинської області.
- Займалися чоловік із жінкою торгівлею пиломатеріалами.
- Правоохоронці ж розглядають версію замовного вбивства.
Тіла загиблих з ножовими пораненнями знайшли в автомобілі. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото з місця злочину.
Тіла загиблих знайшли в автомобілі / Фото з інстаграму Нєбитова
Вбивство подружжя на Київщині, місце злочину / Фото з інстаграму Нєбитова
Подробиці інциденту у поліції пообіцяли розповісти згодом.
Також зверніть увагу на інші жахливі злочини доби:
- Дівчина з Харківщини вбила немовля та кинула в туалет.
- Киянин понівечив обличчя жінки холодною зброєю.
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