Официально известно мало. В соцсетях же сообщили некоторые подробности о погибших. А также опубликовали несколько фото.

Что произошло "Напряженный и трагический вечер": на Киевщине убили супругов

Убийство на Киевщине: супруги – бизнесмены с Волыни

Семейная пара (мужчина и женщина 1972 и 1976 годов рождения соответственно), зарезанные в Киевской области, занимались бизнесом. По непроверенной пока информации:

Супруги приехали в Киевскую область с Волынской области.

Занимались мужчина и женщина торговлей пиломатериалами.

Правоохранители рассматривают версию заказного убийства.

Тела погибших с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фото с места преступления.



Тела погибших нашли в автомобиле / Фото с инстаграма Небытова



Убийство супругов в Киевской области, место преступления / Фото с инстаграма Небытова

Подробности инцидента в полиции пообещали рассказать позже.

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