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Лаймі Вайкуле пригрозили в Росії через позицію співачки щодо Криму

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Лайма Вайкуле озвучила свою позицію щодо Криму та отримала хвилю критики від РФ
Лайма Вайкуле озвучила свою позицію щодо Криму та отримала хвилю критики від РФ / Фото з вільних мереж

Російський сенатор Франц Клінцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.

Про це повідомляє Regnum.

24 канал повідомляв, що напередодні перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар.

"Жодної ностальгії. Лайма Вайкуле ступила на стежку Вахтанга Кікабідзе", – заявив Клінцевич.

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Як відомо, грузинський актор Вахтанг Кікабідзе розповів, що йому погрожували проросійські бойовики з окупованої Донеччини за підтримку цілісності України.

Сенатор також припустив, що у Вайкуле можуть виникнути проблеми, якщо вона вирушить з гастролями Росією.

"Слово – не горобець. Цікаво, скільки тепер складе її гонорар, якщо вона раптом надумає вирушити на гастролі в Росію?", – заявив Клінцевич.

До слова, 4 серпня окупований Крим відвідав президент Росії Володимир Путін. У зв’язку з цим МЗС України висловило свій протест.

Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму LifeStyle Новини політики Музика
Джерело: 24 Канал
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