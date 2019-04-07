Лідер угорців Румунії, якого не впустили на Закарпаття, звинуватив посла України в брехні

Лідер Демократичного союзу угорців Румунії Хунор Келемен висунув серйозні звинувачення послу в України в Румунії Олександу Банкову. Келемен заявляє, що Банков бреше.

Так, посол в України в Румунії заявив, що Клемен вже намагався в’їхати в Україну з угорським паспортом, тож про заборону знав.

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24 канал писав, що Хунор Келемен їхав в Ужгород на святкування 30-річчя місцевої угорської організації Товариство угорської культури Закарпаття. Однак в'їхати на територію України прикордонники йому не дозволили.

Пану Келемену Хунору заборонено в'їзд на територію України з 03.11.2017 року. З того часу він вже намагався в'їхати в Україну з угорським паспортом і йому було відмовлено, тож він точно знав про ухвалене українською стороною рішення,

– написав український дипломат на своїй сторінці у Фейсбук.

На що румунський політик з угорським корінням заявив, що із заявою Банкова не погоджується.

"Заява українського посла в Румунії Олександра Банкова про те, що я раніше намагався перетнути кордон України з угорським паспортом є неправдою", – заявив він.

Келемен вказав, що впродовж 20 років не був в Україні й не користувався своїм угорським паспортом. Та опублікував фото закордонного паспорта зі штампом заборони на в'їзд від 6 квітня 2019 року та рішення про відмову в перетині кордону.

У оприлюдненому фото паспорта вказано, що Келемен не зможе в'їжджати в Україну до 13 жовтня 2020 року.

Зазначимо, міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп. Під час розмови з послом прес-секретар відомства назвав крок української влади неприйнятним і антиугорським.

Чому конфлікт між Україною та Угорщиною загострився?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.



Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.