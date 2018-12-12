13 грудня відзначається День святого Андрія Первозванного. Які традиції та прикмети пов'язані з цим святом, а також що не можна робити в цей день – читайте в нашому матеріалі.

Свято Андрія Первозванного – це не тільки релігійне свято, але й народне. Люди вважають, що ніч з 12 на 13 грудня наповнена чарами. Це свято з'явилося дуже давно, багато традицій Дня Андрія Первозванного вже забуті, але деякі все ще актуальні.

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Стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околицях Києва. Хоч Андрій Первозванний – християнський святий, але в народні традиції, звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер: гадання на майбутню долю, заклинання та ворожіння.

В народі ще це свято називають Калита. Воно вважається парубочим святом, оскільки у Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати і робити різні збитки, а дівчата цієї ночі можуть дізнатись свою долю. Свято Андрія є святом молодіжних гулянь, де юнаки і дівчата шукають собі пару для майбутнього подружнього життя.



День Андрія Первозванного 2017: ворожіння

День Андрія Первозванного 2018: традиції свята

Традицій дійшло до нашого часу зовсім небагато, але головні збереглися. У першу чергу потрібно розповісти про ворожіння на Андрія Первозванного.

У цей день дівчата намагалися дізнатися, хто ж буде їх судженим, а варіантів було кілька:

- перед тим як лягти спати, потрібно покласти шматочок хліба, який ви самі спекли, під подушку і сказати: "Суджений-ряджений, приходь мого хлібця скуштувати". Хто наснитися, той і буде вашим чоловіком.

- слід налити води в тарілку, покласти на неї кілька соломинок у вигляд містка і поставити собі під ліжко. Суджений прийде перевести наречену через міст, тобто, насниться.

- також можна дізнатися, скільки у вас буде дітей, але для цього обов'язково потрібна морозна ніч. Потрібно ввечері налити чарку води, опусти перстень і виставити на мороз. Перед сном загляньте у чарку: скільки буде горбків, стільки буде і синів, а скільки ямок – стільки дочок.



День Андрія Первозванного 2018: ворожіння

За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері 12-го грудня. Жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри, а в ніч з 12 на 13 грудня ворожили.

Що не можна робити на День Андрія Первозванного

Цього дня не можна шити, ткати і прясти. В цей день, щоб не накликати біду, цими ремеслами займатися не можна було категорично. Ця заборона іноді поширювався на довший період – аж до Водохреща.

Всі інші заборони на Андрія Первозванного лунають із боку церкви. І пов'язані вони в основному з ворожінням. З точки зору церкви, на Андрія Первозванного не можна гадати.

Прикмети на День Андрія:

- Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде – холодна й сніжна.

- Якщо тиха вода – хороша зима, шумна – тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі.

- Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.

- Якщо у свято Андрія йде сніг – зима буде морозною і холодною.

- Зимно, але сонячно? Бути хорошому врожаю.



День Андрія Первозванного 2018: традиції та прикмети