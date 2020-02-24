Григорія Чапкіса нагородили орденом князя Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого 2020 року видав указ про присвоєння ордену князя Ярослава Мудрого V ступеня відомому українському хореографу Григорію Чапкіса.

Указ глави держави з’явився на офіційному сайті президента. Додамо, що повідомлення про присвоєння почесного ордену Григорію Чапкісу з’явився у його 90-й день народження.

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Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича – хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка,

– йдеться у заяві Володимира Зеленського.

В указі зазначили, що Григорій Чапкіс отримає орден "за визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність".

Що відомо про Григорія Чапкіса?

90-річного чоловіка в Україні вважають справжнім королем бальних танців, адже навіть у літньому віці він продовжує танцювати та брати участь у відомих телевізійних проєктах. Чапкіс є родом з Молдови, втім у 14-річному віці разом з батьками переїхав у Київ. Танцювати Григорій почав ще у віці 10-11 років у Будинку піонерів. Свою творчу діяльність почав після війни, паралельно навчаючись у залізничному училищі. Тоді ж він і почав виступати перед "першими" представниками радянської влади: Сталіним, Ворошиловим, Кагановичем.

Одного разу Сталін навіть подарував йому свій годинник, коли той виступав у Кремлівському театрі. У 1956 році мама Григорія спалила світлину сина з диктатором. З 1950 року Григорій Чапкіс працював хореографом у Театрі імені Івана Франка, а згодом закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі. За своє життя він познайомився з такими особами, як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі, Сол Юрок та багатьма іншими.



Григорій Чапкіс був членом журі проєкту "Танці з зірками" / Пресслужба "1+1"

З 2010 року Чапкіс є народним артистом України, а також професором кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Хореограф також має власну Школу танцю Чапкіса та є головним балетмейстером ансамблю бального танцю "Натхнення". Щодо особистого життя, то чоловік тричі був одружений, має доньку від першого шлюбу і сина – від другого. Наразі хореограф перебуває у стосунках з жінкою, яка молодша від нього на 52 роки.