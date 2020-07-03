Українська співачка у грудні минулого року стала мамою доньки Злати. Наталка Карпа не приховує крихітку від камер й наважилась нагодувала дівчинку грудьми у громадському місці. Проте далеко не всі фари оцінили такий крок зірки.

Після пологів Наталка Карпа поєднує музичну кар'єру з вихованням 6-місячної донечки Злати. Зірка пропагує грудне вигодовування й навіть наважилась нагодувати крихітку в одному з закладів на Львівщині, а зворушливим моментом поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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На фото співачка позує у червоній сукні вільного крою довжини міді, зібравши волосся у високий пучок. Вона опустила бретелю й годувала доньку. Поряд з зірковою дружиною та Златою був чоловік артистки Євген Терехов, який захоплено спостерігав за процесом.

Як з'ясувалось, автором світлини була сестра Наталки Карпи Юлія. Хоч зірка й зізналась, що на фото вона без мейка, а ракурс не надто вдалий, не поділитися таким чуттєвим фото з прихильниками просто не могла.

Реакція мережі

На відверте фото у мережі відреагували неоднозначно. Не всі шанувальники зірки зрозуміли, навіщо показувати такі кадри на публіку: "Це все чудово, але "перебор". Це ваше таїнство. Мені 40, я таке не показую".

Проте Наталка Карпа поспішила пояснити, що пропагує природнє, як і модель plus-size Ешлі Грем, яка годує сина грудьми у громадських місцях, та голлівудська акторка Мілла Йовович. Українська зірка переконана, що саме такі кадри знаменитостей допоможуть створити культ грудного вигодовування й менше матерів будуть переходити на суміші.

"Лише найполегливіші борються. Якщо зробити справді культ грудного вигодовування, можливо, це допоможе жінкам давати своїм малятам краще, те, що забезпечить їм гарний імунітет на все життя", – висловилась Наталка Карпа.

Позицію артистки підтримали безліч жінок у коментарях, для яких тема грудного вигодовування малят небайдужа: "Круте фото, нічого вульгарного", "Чудові та теплі фото, на яких мама годує дитя, а батько поруч", "Неймовірні і такі щасливі. Немає нічого гарнішого, ніж годуюча жінка. Це найбільше чудо", "Градус ніжності зашкалює".