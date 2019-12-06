Названо найпопулярніші міста, які відвідували туристи у 2019 році

Міжнародна організація Euromonitor International склала список 10 міст, які найбільше відвідували туристи у 2019 році. Рейтинг найпопулярніших міст світу вони виклали у своєму звіті.

Дослідження Euromonitor брало до уваги туристів, які перебували у місті довше, ніж добу та менше, ніж рік. Рейтинг також врахував у список людей, які подорожували не лише по бізнесу, але й просто їздили в гості до друзів чи заради розваг, передає Bloomberg.

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10 найпопулярніших міст, які відвідували туристи у 2019 році