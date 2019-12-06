Названо найпопулярніші міста, які відвідували туристи у 2019 році
Міжнародна організація Euromonitor International склала список 10 міст, які найбільше відвідували туристи у 2019 році. Рейтинг найпопулярніших міст світу вони виклали у своєму звіті.
Дослідження Euromonitor брало до уваги туристів, які перебували у місті довше, ніж добу та менше, ніж рік. Рейтинг також врахував у список людей, які подорожували не лише по бізнесу, але й просто їздили в гості до друзів чи заради розваг, передає Bloomberg.
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10 найпопулярніших міст, які відвідували туристи у 2019 році
- Гонконг – 26,7 млн туристів
Гонконг
- Бангкок – 25,8 млн туристів
Бангкок
- Макао – 20,6 млн туристів
Макао
- Сінгапур – 19,8 млн туристів
Сінгапур
- Лондон – 19,6 млн туристів
Лондон
- Париж – 19,1 млн туристів
Париж
- Дубаї – 16,3 млн туристів
Дубаї
- Делі – 15,2 млн туристів
Делі
- Стамбул – 14,7 млн туристів
Стамбул
- Куала-Лумпур – 14,1 млн туристів
Куала-Лумпур
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