Названо найпопулярніші міста, які відвідували туристи у 2019 році

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Список найвідвідуваніших міст туристами у 2019 році / keep-eyes-open.com

Міжнародна організація Euromonitor International склала список 10 міст, які найбільше відвідували туристи у 2019 році. Рейтинг найпопулярніших міст світу вони виклали у своєму звіті.

Дослідження Euromonitor брало до уваги туристів, які перебували у місті довше, ніж добу та менше, ніж рік. Рейтинг також врахував у список людей, які подорожували не лише по бізнесу, але й просто їздили в гості до друзів чи заради розваг, передає Bloomberg.

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10 найпопулярніших міст, які відвідували туристи у 2019 році

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингГонконг – 26,7 млн туристів


Гонконг

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингБангкок – 25,8 млн туристів


Бангкок

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингМакао – 20,6 млн туристів


Макао

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингСінгапур – 19,8 млн туристів

Сінгапур
Сінгапур

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингЛондон – 19,6 млн туристів


Лондон

  • Париж – 19,1 млн туристів


Париж

  • Дубаї – 16,3 млн туристів


Дубаї

  • Делі – 15,2 млн туристів


Делі

  • Стамбул – 14,7 млн туристів


Стамбул

  • Куала-Лумпур – 14,1 млн туристів

Куала-Лумпур
Куала-Лумпур

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Рейтинги Подорожі Відпочинок
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