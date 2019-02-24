Права па пісню MARUV належать російській компанії

Власником прав на пісню Siren Song, з якою співачка MARUV планує представити Україну на Євробаченні-2019, є російська компанія Warner Music Russia. Тож можна припустити, що всі ліцензійні платежі від виконання пісні підуть до російського бюджету.

Співачка MARUV 23 лютого перемогла в українському національному відборі на Євробачення-2019. Це викликало велику хвилю несхвалення, адже співачка гастролювала Росією та ще має заплановані там концерти.

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Проте через виниклий довкола MARUV скандал Національна суспільна телерадіокомпанія ще остаточно не вирішила, чи відправляти співачку на Євробачення-2019. При цьому в НСТУ висунули умову MARUV: відправлять на пісенний конкурс, якщо виконавиця відмовиться від виступів у Росії.

До речі, MARUV до того ж запідозрили в плагіаті мелодії її пісні Siren Song, з якою співачка планує виступити на Євробаченні-2019. У мережі з’явилося відео, де пісню MARUV порівнюють з хітом французьких виконавців.



Права на пісню Siren Song належать російській компанії

Дивіться відео виступу MARUV з піснею Siren Song:

Що відомо про скандал довкола участі Maruv у Євробаченні-2019? Maruv перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 та здобула право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте багато хто проти виступу артистки від України, адже Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти у сусідній державі аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".



При цьому Maruv каже, що вважає Крим територією України. Але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".