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Ким Кардашьян умилила сеть редкими кадрами с четырьмя детьми

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Ким Кардашьян с детьми
Ким Кардашьян с детьми / Instagram / @kimkardashian

Светской львице Ким Кардашьян на карантине пришлось изменить привычный образ жизни. Теперь вместо посещения шумных вечеринок, она сидит дома вместе с четырьмя детьми. Знаменитость решила поделиться с поклонниками редкими совместными фотографиями.

Для многих людей в разных уголках мира самоизоляция стала настоящим испытанием. Родителям приходится постоянно быть вместе с детьми, что необычно и приносит много трудностей. Звездные родители также вынуждены были отказаться от привычных будней и с головой окунуться в семейную жизнь. На днях на личной странице известной мамы Ким Кардашьян в инстаграме появилась серия волшебных фотографий.

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В заметке, которую опубликовала Ким, она отметила, что снимки сделаны специально для популярного американского издания Vogue.

Кардашьян вместе со своими малышами позируют на диване. Они делают забавные селфи, морщась на камеру. Все дети одеты в яркие пижамы с различными принтами. Заметно, что Сейнт и Чикаго имеют наряд темного оттенка, а Норт и Псалм – светлого. Такая колористика добавила еще большего обаяния этим фотографиям.

Знаменитая мама позирует в голубом костюме, который состоит из брюк и топа в их тон. Роскошные длинные волосы она заплела в косу, а на лице сделала свой фирменный макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Посмотрите на результат семейной домашней фотосессии.

Кім Кардашян
Звездная мама Ким Кардашьян с детьми / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Телезвезда Ким Кардашьян вместе с детьми / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Светская львица Ким Кардашьян с детьми / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашьян с четырьмя детьми / Instagram / @kimkardashian

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные родители Ким Кардашян Звездные дети
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