Мишель Андраде призналась, когда планирует выйти замуж

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Michelle Andrade
Michelle Andrade / Instagram / @mishvirmish

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала о своих планах на будущую свадьбу, в частности, о предпочтениях в выборе платья невесты.

Об этом Мишель рассказала в интервью в "Светской жизни".

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По словам певицы, родственники ждут от нее новости о замужестве. Сравнивая украинскую и боливийскую свадьбы девушка отметила, что в Боливии обязательно отец должен танцевать с невестой.

У меня очень большая семья. Я имею много двоюродных сестер, и они старше меня. Так что моя очередь еще не пришла. Конечно, они у меня спрашивают "когда", а я говорю "когда будет свадьба, я вам первым рассказажу",
– ответила Андраде.

Вместе с тем, как добавила Мишель, ей не нравятся пышные платья.

"Мне нравятся такие, чтобы были по фигуре и с открытой спиной... Но надо найти себе хорошего жениха", – пошутила она.

 

 

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Теги: Музыка LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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