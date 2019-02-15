Орландо Блум оконфузился из-за кольца для Кэти Перри: детали

Голливудский актер Орландо Блум решил внезапно создать семью. Красавец сделал предложение своей возлюбленной, певице Кэти Перри, и подарил ей на помолвку кольцо с большим камнем. Однако яркое украшение стало поводом для конфуза.

Как известно, в День влюбленных Орландо Блум и Кэти Перри заручились. Пара подтвердила все слухи СМИ, опубликовав милое фото на фоне красных шариков в форме сердца. На пальце певицы виднелось кольцо с драгоценными камнями.

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Кольцо Кэти Перри / Facebook / @maryarises

Драгоценность сразу же привлекло внимание любознательных пользователей сети. И пока поклонники знаменитой пары засыпали их комплиментами, украшение Кэти Перри сравнили с кольцом, которое Орландо Блум подарил своей первой жене – модели Миранде Керр. Согласно фото, опубликованном в сети, две драгоценности имеют подобную форму. Поэтому либо это часть традиции Орландо Блума, либо он невольно повторился. В любом случае это здорово рассмешило сеть.



Кольцо Кэти Перри и Миранды Керр / Instagram / @fieryswallow

Шквал критики и насмешек прокомментировал президент WP Diamonds Эндрю Браун. По его словам, хоть два кольца имеют схожую форму, однако украшение Кэти Перри – очень уникальное, сообщает E! News. Ювелирное изделие оценивается в 5 миллионов долларов, в то время как кольцо Миранды Керр обошлось Орландо Блум в около 70 тысяч.

Что известно об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри?

Звезды начали встречаться еще в 2016 году. Тогда многие инсайдеры предполагали, что романтические отношения строптивой Перри и трудоголика Блума не продлятся долго. Так и произошло: в феврале 2017 года пара объявила о разрыве. Но чувства знаменитостей все же были сильнее, поэтому в августе они восстановили роман и посетили концерт Эда Ширана. СМИ неоднократно распространяли слухи о том, что влюбленные планировали пожениться. Теперь все слухи официально подтвердились.