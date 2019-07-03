Скасування чи затримка рейсу: що робити та як домогтися компенсації

На жаль, затримки чи скасування рейсів – не таке вже й рідкісне явище. Це може відбуватися як з вини авіакомпанії, так і абсолютно випадково. То що ж робити туристу, який замість довгоочікуваної відпускти отримав зіпсовані нерви та втрачені гроші – читайте далі.

Затримка рейсу

Якщо в аеропорту на табло поруч з вашим рейсом написано "Затримано" не варто переживати. Спершу треба звернутися до співробітника авіакомпанії, який повинен пояснити причину затримки та розповісти, що робити далі.

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Зазвичай авіакомпанії намагаються допомогти пасажирам дістатися до місця призначення, наприклад, дають квиток на найближчий рейс чи пропонують альтернативні шляхи доїзду до місця призначення.

Якщо вам не надали авіаквиток на інший літак, то залишається просто чекати. Дійсно, літаки можуть затримуватися не з вини авіакомпанії, а, наприклад, через несприятливі погодні умови.



Затримка рейсу

У цьому випадку час очікування не обмежений. Тож ви повинні знати, що можете вимагати від авіакомпанії:

подбати про зберігання вашого багажу;

забезпечити вам доступ до кімнати матері та дитини (якщо ви збиралися летіти разом з дитиною, якій менше семи років).

Якщо ви чекаєте вже понад дві години:

дозволити два рази зателефонувати та двічі написати повідомлення по e-mail;

організувати прохолодні напої.



У випадку затримки рейсу час очікування не обмежений

При затримці рейсу більше, ніж на чотири години:

надати повноцінний обід.

Якщо ви очікуєте виліт понад вісім годин:

забезпечити безкоштовним харчуванням;

надати номер в готелі з послугою трансферу в обидві сторони.

Варто додати, що перелік всіх цих послуг – безкоштовний.

Бувають і такі випадки, коли перевізники ігнорують права своїх пасажирів. Юристи рекомендують, зберегти всі квитанції та чеки про додаткові витрати та вимагати від авіакомпанії компенсації витрат. Наприклад, якщо авіакомпанія не надала вам номер в готелі, ви можете зробити це самостійно. Однак згодом вам повинні виплатити всю вартість вимушеного проживання.

Щоб рахунки точно були оплачені, пасажир повинен взяти в аеропорту на стійці реєстрації довідку з печатками про затримку рейсу. Після цього потрібно звернутися до авіакомпанії з вимогою відшкодування збитків. Якщо ж таке звернення авіакомпанія ігнорує, то сміливо можна звернутися до суду.

Скасування рейсу

Якщо рейс скасовано з вини авіакомпанії, то пасажир може претендувати на:

заміну квитка на іншу дату або відправлення іншим найближчим рейсом цього або іншого перевізника (за домовленістю між перевізниками);

безкоштовну їжу і напої;

безкоштовне проживання в готелі;

грошову компенсацію повної вартості квитка;

додаткову компенсацію, якщо поїздка з затримкою втратить для мандрівника сенс.

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Як домогтися компенсації

Пасажир має право на отримання додаткової компенсації. Вона залежить від кілометражу відстані до пункту призначення і може становити від 250 до 600 євро.

Важливо! Компенсація виплачується, якщо проміжним, відправним або пунктом призначення є одна з країн Євросоюзу.

Однак, якщо рейс скасовано з причин, які не залежать від авіакомпанії, наприклад, погодні умови, страйки, збройні заворушення, компенсацію пасажир навряд чи отримає. Швидше за все, йому запропонують рейс на іншу дату або просто компенсують вартість квитка.



Як вимагати компенсацію: інструкція

Які документи потрібні для отримання компенсації?

1. Скарга на авіакомпанію.

2. Копія паспорта пасажира.

3. Копія підтвердження бронювання квитка.

4. Копія квитка.

5. Копія посадкового талона (це корінець, який відриває від квитка стюардеса і повертає вам).

6. Довідка від авіалінії, що підтверджує проблему з рейсом.

7. Фото табло з розкладом, відео спілкування з представником авіакомпанії та всі інші матеріали, які у вас є в наявності й мають відношення до справи.

8. Чеки, виписки з банківського рахунку, квитанції, невикористані квитки та броні, будь-які інші документи, що підтверджують ваші витрати й втрати, пов'язані зі зривом вашого перельоту;



Компенсація за затриманий чи скасований рейс

Перед бронюванням або купівлею квитка ознайомся з Правилами авіаперевізника, щоб знати свої права. Ці правила ви можете знайти на сайті авіакомпанії. Зазвичай лоукостери нерідко зазначають, що у разі затримки або скасування рейсу вони не компенсують завдані збитки, а також не надають готель, трансфер, їжу і напої.

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