Українська стилістка і fashion-директорка глянцю Vogue Ukraine Юлія Пеліпас вирішила прокоментувати протести у США та зачепила тему російсько-української війни, що триває в Україні. Жінка розповіла, що була "свідком громадянської війни у її країні" і їй боляче дивитись на те, що відбувається за океаном.

Тема протестів у США лунає з усіх світових ЗМІ та інстаграм-сторінок блогерів і зірок. Чимало американських знаменитостей самі вийшли на мирний протест минулими вихідними через затримання поліцією і вбивство темношкірого американця Джорджа Флойда. Але акції по всій країні швидко переросли у мародерство та зону бойовий дій, особливо у Мінеаполісі, де стався трагічний випадок, повідомляє 24 канал.

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Як оскандалилась Юлія Пеліпас?

На ситуацію вже відреагували і європейські лідери думок. В Італії, до прикладу, свої засудження вже висловили італійська блогерка К'яра Ферраньї та її чоловік Fedez, а от в Україні свої думки вирішила навести Юлія Пеліпас – фешн-директорка української версії глянцю Vogue. У своїх інстаграм-сторіс 35-річна жінка з Маріуполя зазначила, що в Україні відбувалась громадянська війна і їй боляче дивитись на події у США.

Немаю слів, щоб описати те, що відбувається у світі. Ми були свідками громадянської війни у моїй країні. І це були найболючіші події у нашому житті. Сьогодні я зовсім не певна, що зробила правильно, давши життя двом людям у цьому світі, що з'їхав з глузду. Миру, любові й терпіння усім,

– йдеться у дописі Юлії Пеліпас.



Юлія Пеліпас назвала російську агресію та війну в Україні громадянською війною / Instagram-Stories / @juliepelipas

Оригінальний скріншот допису з інстаграм-сторіс Пеліпас зберегли у виданні "Буквы", але згодом сама ж Юлія видалила допис і опублікувала аналогічний, але замість словосполучення "громадянська війна" використала "стала свідком війни".



Виправлений допис Юлії Пеліпас про "громадянську війну в Україні" / Instagram-Stories / @juliepelipas

Втім, на такий коментар вже встигли відреагувати підписники у соціальних мережах, згадавши скандали попередніх років з колишнім головним редактором Vogue Україна Ольгою Сушко та ексзаступницею головного редактора українського Cosmopolitan Євгенією Пліхіною. Свої думки також висловила співзасновниця видання "Буквы" Катерина Рошук. Вона переконана, що фешн-директорку читають авторитетні люди світової фешн-індустрії і в них може скластить хибне уявлення про реальну ситуацію в Україні. Також Катерина з іронією зачепила публікацію матеріалів у журналі Vogue лише російською мовою, а не українською.

"Vogue Ukraine, покажіть, будь ласка, мені, в якому конкретно місці громадянська війна у нас? У тому, де громадянин РФ Гіркін притягнув танки в Україну? Або зелені чоловічки зі зброєю – це елемент громадянської війни? Або може бути хвастощі Путіна, як він віджав Крим – це частина громадянської війни? А може санкції проти РФ і визнання всім цивілізованим світом РФ як агресора по відношенню до України – це елемент громадянської війни? Я знаю, чому у Пеліпас ​​громадянська війна. Тому що її орієнтир – це не американський Vogue, а Vogue Росія, який модерує роботу Vogue Україна", – пояснила свою позицію Катерина Рошук.

Як відреагувала на скандал Юлія Пеліпас?

Наразі фешн-редакторка українського глянцю Vogue вже відреагувала на обурення в мережі та зазначила, що допустила помилку, яка не є її громадянською позицією.



Юлія Пеліпас вибачилась за помилку у публікації / Instagram-Stories / @juliepelipas