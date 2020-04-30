24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Весілля українських політиків: архівні фото

- Читать новость на русском
Архівні фото з весіль політиків
Архівні фото з весіль політиків / 24 Канал

Через карантин багато пар переносять своє весілля, а дехто змінює концепцію і все ж таки одружується. 24 канал вирішив пригадати – як виглядали весілля наших політиків

Весілля Володимира та Олени Зеленських

Президент України та Перша леді разом вже понад 16 років, повідомляє 24 канал.

Читайте також Як виглядали українські політики в юності

Володимир Зеленський та Олена Зеленська одружились 6 вересня у 2003 році. У подружжя двоє дітей – донька Олександра та син Кирило. 


Володимир та Олена одружились у 2003 році / Фото: з відкритих джерел


Подружжя разом уже 16 років / Фото: з відкритих джерел

Микола Тищенко та його третій шлюб

Микола Тищенко втретє одружився у 2016 році. Його обранецею стала володарка титулу краси Алла Баранівська. Подружжя виховує спільного сина. Також у Тищенко є син від найпершого шлюбу.

З другою дружиною, Іриною Журавською, Тищенко одружився у 2010 році. Шлюб протримався рік.


Микола Тищенко з Аллою Баранівською / Фото: з відкритих джерел

Юлія Тимошенко та її чоловік Олександр

Юлія Тимошенко вийшла заміж у 1979 році. Її чоловік – Олександр Тимошенко. Подружжя мають доньку Євгенію, яка народила двох онуків – Єву та Давида. 


Весілля було в Дніпрі / Фото: з відкритих джерел


Подружжя разом уже понад 40 років / Фото: з відкритих джерел

Медведчук і його дружина телеведуча Оксана Марченко

Український політик Віктор Медведчук одружився на телеведучій Оксані Марченко 18 липня 2003 року. Подружжя має доньку. Це його третій шлюб. 

Перша жінка Медведчука – Марина Лебедєва, а друга – Наталія Гаврилюк. Також у Віктора Медведчука є донька від першого шлюбу. 


Медведчук і Марченко / Фото: з відкритих джерел
Весілля політика та телеведучої / Фото: з відкритих джерел

Святослав Вакарчук живе в цивільному шлюбі

Відомий українській співак і політик Святослав Вакарчук живе в цивільному шлюбі зі стилісткою Лялею Фонарьовою. Пара виховує доньку від першого шлюбу Вакарчука.


Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова на весіллі в друга / Фото: з відкритих джерел


Вакарчук зі своєю коханою жінкою / Фото: з відкритих джерел

Мера Львова та дружина Катерина Кіт-Садова 

Андрій Садовий одружився у 2001 році з мистецтвознавцем Катериною Кіт-Садовою. Подружжя виховує п'ятьох синів – Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа й Антонія.


Весілля мера Львова / Фото: з відкритих джерел


Вінчання Андрія Садового та Катерини Кіт-Садова / Фото: з відкритих джерел

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Андрій Садовий Юлія Тимошенко - новини Оксана Марченко Віктор Медведчук Святослав Вакарчук - новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Герої шоу "Холостяк": життя після проєкту
29 квітня , 19:59 Герої шоу "Холостяк": життя після проєкту
Христина Кобак
Романтичні фільми про танці, які надихають
29 квітня , 16:33 Романтичні фільми про танці, які надихають
Юлія Михайлова