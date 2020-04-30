Весілля українських політиків: архівні фото

Через карантин багато пар переносять своє весілля, а дехто змінює концепцію і все ж таки одружується. 24 канал вирішив пригадати – як виглядали весілля наших політиків

Весілля Володимира та Олени Зеленських

Президент України та Перша леді разом вже понад 16 років, повідомляє 24 канал.

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Володимир Зеленський та Олена Зеленська одружились 6 вересня у 2003 році. У подружжя двоє дітей – донька Олександра та син Кирило.



Володимир та Олена одружились у 2003 році / Фото: з відкритих джерел



Подружжя разом уже 16 років / Фото: з відкритих джерел

Микола Тищенко та його третій шлюб

Микола Тищенко втретє одружився у 2016 році. Його обранецею стала володарка титулу краси Алла Баранівська. Подружжя виховує спільного сина. Також у Тищенко є син від найпершого шлюбу.

З другою дружиною, Іриною Журавською, Тищенко одружився у 2010 році. Шлюб протримався рік.



Микола Тищенко з Аллою Баранівською / Фото: з відкритих джерел

Юлія Тимошенко та її чоловік Олександр

Юлія Тимошенко вийшла заміж у 1979 році. Її чоловік – Олександр Тимошенко. Подружжя мають доньку Євгенію, яка народила двох онуків – Єву та Давида.



Весілля було в Дніпрі / Фото: з відкритих джерел



Подружжя разом уже понад 40 років / Фото: з відкритих джерел

Медведчук і його дружина телеведуча Оксана Марченко

Український політик Віктор Медведчук одружився на телеведучій Оксані Марченко 18 липня 2003 року. Подружжя має доньку. Це його третій шлюб.

Перша жінка Медведчука – Марина Лебедєва, а друга – Наталія Гаврилюк. Також у Віктора Медведчука є донька від першого шлюбу.



Медведчук і Марченко / Фото: з відкритих джерел

Весілля політика та телеведучої / Фото: з відкритих джерел

Святослав Вакарчук живе в цивільному шлюбі

Відомий українській співак і політик Святослав Вакарчук живе в цивільному шлюбі зі стилісткою Лялею Фонарьовою. Пара виховує доньку від першого шлюбу Вакарчука.



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова на весіллі в друга / Фото: з відкритих джерел



Вакарчук зі своєю коханою жінкою / Фото: з відкритих джерел

Мера Львова та дружина Катерина Кіт-Садова

Андрій Садовий одружився у 2001 році з мистецтвознавцем Катериною Кіт-Садовою. Подружжя виховує п'ятьох синів – Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа й Антонія.



Весілля мера Львова / Фото: з відкритих джерел



Вінчання Андрія Садового та Катерини Кіт-Садова / Фото: з відкритих джерел