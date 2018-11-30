Відомого російського артиста не впустили в Україну

4153 Читать новость на русском
Заслужений артист РФ Андрій Меркур'єв
Заслужений артист РФ Андрій Меркур'єв / Фото з відкритих джерел

До України намагався потрапити заслужений артист РФ Андрій Меркур'єв. За його словами, він їхав до Одеси, аби подивитися виставу "Крик" за романом Олександра Зінов'єва, яку він поставив у 2014 році в Одеському театрі опери й балету.

Про це з посиланням на вдову письменника Ольгу Зинов'єву повідомляє ТАСС.

Читайте також: Що відомо про скандального українця Сергія Полуніна, який прийняв російське громадянство

"Саме в Одесі розташований театр опери й балету, де Андрій Меркур'єв поставив балет "Крик" за романом Олександра Зінов'єва "Йди на Голгофу". Балет ішов з аншлагом усі 4 роки. Андрій туди регулярно прилітав, щоб підтримати трупу", – йдеться у повідомлені.

Як повідомив танцівник "Громадському", відмову йому пояснили воєнним станом у країні.

"Коли я мав проходити паспортний контроль, мені сказали зачекати, опісля зі мною поспілкувалися і сказали, що найшвидше за все, мені буде відмовлено. І справді хвилин за 5-10 мені сказали, що відмовили. Сказали: "Ми сподіваємося на ваше розуміння, адже в країні воєнний стан. Вирушайте додому назад", – пояснив артист РФ.

воєнний стан
В яких областях України запроваджено воєнний стан

Хто такий Андрій Меркур'єв?Соліст "Большого театра" у Москві, з 2014 року заслужений артист Росії. Неодноразово брав участь в міжнародних проектах – гала-концертах і фестивалях, турне світових зірок балету Роберто Болле і Володимира Малахова. Працював у складі трупи Маріїнського академічного театру. У 2014 році вперше поставив балет під назвою "Крик" в Одеському театрі опери й балету.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

 
Теги: Подорожі Новини України Україна – Росія LifeStyle Новини Одеси Воєнний стан в Україні Новини Росії Новини культури Мистецтво
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
сьогодні 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 770
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 5362
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
573
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
2143
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1646
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
27 листопада 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 8288
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук