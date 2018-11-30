Відомого російського артиста не впустили в Україну

До України намагався потрапити заслужений артист РФ Андрій Меркур'єв. За його словами, він їхав до Одеси, аби подивитися виставу "Крик" за романом Олександра Зінов'єва, яку він поставив у 2014 році в Одеському театрі опери й балету.

Про це з посиланням на вдову письменника Ольгу Зинов'єву повідомляє ТАСС.

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"Саме в Одесі розташований театр опери й балету, де Андрій Меркур'єв поставив балет "Крик" за романом Олександра Зінов'єва "Йди на Голгофу". Балет ішов з аншлагом усі 4 роки. Андрій туди регулярно прилітав, щоб підтримати трупу", – йдеться у повідомлені.

Як повідомив танцівник "Громадському", відмову йому пояснили воєнним станом у країні.

"Коли я мав проходити паспортний контроль, мені сказали зачекати, опісля зі мною поспілкувалися і сказали, що найшвидше за все, мені буде відмовлено. І справді хвилин за 5-10 мені сказали, що відмовили. Сказали: "Ми сподіваємося на ваше розуміння, адже в країні воєнний стан. Вирушайте додому назад", – пояснив артист РФ.



В яких областях України запроваджено воєнний стан

Хто такий Андрій Меркур'єв?Соліст "Большого театра" у Москві, з 2014 року заслужений артист Росії. Неодноразово брав участь в міжнародних проектах – гала-концертах і фестивалях, турне світових зірок балету Роберто Болле і Володимира Малахова. Працював у складі трупи Маріїнського академічного театру. У 2014 році вперше поставив балет під назвою "Крик" в Одеському театрі опери й балету.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.