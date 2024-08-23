У 1991 році було офіційно прийнято Акт проголошення незалежності України. Ця історична подія стала переломним моментом на шляху країни до автономії. LifeStyle24 розповість про 7 цікавих фактів про День Незалежності України, які не всі знають.

Цікаво День Державного прапора України 2024: що треба знати про історію свята

Історія свята

Розпад Радянського Союзу спричинив початок шляху республік до незалежності. 16 липня 1990 року Україна ухвалила Верховною Радою РРФСР Декларацію про державний суверенітет України, таким чином проголосивши свою самостійність. 17 березня 1991 року були проведені загальнонаціональний референдум і республіканське опитування. Саме тоді українці висловили рішення жити в суверенній державі. Згодом у країні стався "Серпневий путч" – спроба позбавити влади Михайла Горбачова. А вже 24 серпня 1991 року було офіційно прийнято Акт проголошення незалежності України.



"Батьківщина-мати" / Фото Glib Albovsky, Unsplash

Цікаві факти про свято

День Незалежності України вперше відзначили саме 16 липня 1991 року. Однак, 20 лютого 1992-го Верховна Рада прийняла рішення про перенесення святкування Дня Незалежності з 16 липня на 24 серпня. Відтак цю дату було визначено державним святом.

з 16 липня на 24 серпня. Відтак цю дату було визначено державним святом. Саме український народ прийняв рішення про проголошення незалежності рідної країни, хоча більшість вважає, що це заслуга політиків. На Всеукраїнському референдумі громадяни мали відповісти на одне запитання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?". Понад 28 мільйонів українців, що склали 90,32% опитаних, написали: "Так".

прийняв рішення про проголошення незалежності рідної країни, хоча більшість вважає, що це заслуга політиків. На Всеукраїнському референдумі громадяни мали відповісти на одне запитання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?". Понад 28 мільйонів українців, що склали 90,32% опитаних, написали: "Так". Точна кількість депутатів, яка проголосувала за незалежність України, складає 346 людей. Цікаво, що до процесу долучилася навіть комуністична партія УРСР.

Цікаво, що до процесу долучилася навіть комуністична партія УРСР. 24 серпня 1991 року було проведене позачергове засідання через "Серпневий путч". Наприкінці події опозиціонери виконали гімн Українських Січових стрільців , який підспівували навіть мітингувальники на вулиці.

, який підспівували навіть мітингувальники на вулиці. Напередодні 24 серпня Левко Лук'яненко та Леонтій Сандуляк написали чернетку Акту про проголошення незалежності Україні. Записи були зроблені у звичайному шкільному зошиті.

Акту про проголошення незалежності Україні. Записи були зроблені у звичайному шкільному зошиті. 28 січня 1992 року жовто-блакитний прапор України затвердили як державний символ. Саме його В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до зали Верховної Ради.

Саме його В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до зали Верховної Ради. 24 серпня 1994 року відбувся перший військовий парад, присвячений Дню Незалежності України, на Хрещатику в Києві.

День Незалежності став особливим для громадян у часі війни з Росією. Наразі українці виборюють свою незалежність, тримаючи зброю у руках, як і попередні покоління.