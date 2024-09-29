Досі невідома точна кількість жертв, оскільки її свідомо приховали нацисти у часи Другої світової війни. Про трагічну історію урочища Бабин Яр – розповість LifeStyle24.

Не пропустіть Які дні в Україні будуть траурними до кінця 2024 року

День пам'яті трагедії Бабиного Яру: історія події

Наприкінці вересня 1941 року німці почали планувати винищення євреїв на території України. В окупованому Києві почали з'являтися спеціальні оголошення. У них йшлося про місце, куди мають негайно прибути усі євреї разом зі своїми речами. Конкретної мети зборів ніхто не розголошував, однак ширилися чутки про можливу евакуацію з міста.



Нацисти зібрали євреїв в одному місці / Фото АрміяInform

29 вересня тисячі євреїв прийшли до урочища Бабин Яр, навіть не знаючи, що на них чекає далі. Людей роздягали, а їх речі забирали нацисти – тільки після цього могли розпочати розстріл. Лише за перші два дні трагедії загинуло майже 34 тисяч євреїв.

Однак цим жорстокість окупантів не обмежилася. Вже у жовтні німці провели ще кілька масових вбивств, а згодом вирішили відкрити Сирецький концтабір. Там жорстоко катували близько 25 тисяч людей, які потім загинули в муках. У березні 1942-го німці почали розстрілювати активістів і учасників політичних організацій, зокрема членів ОУН.

Численні вбивства припинилися лише через рік, оскільки окупанти вийшли з Києва. Нацисти хотіли максимально замести сліди своїх злочинів, тому наказували в'язням Сирецького табору спалювати трупи у Бабиному Яру.



Речі розстріляних у Бабиному Яру / Фото АрміяInform

Наразі відомо про 29 людей, яким вдалося вижити після трагедії. Частина з них змогла втекти з концтаборів, а інша – вчасно прикинулася мертвою та уникла смерті.

Втім, достеменно невідома кількість жертв Бабиного Яру, бо німці її свідомо приховали. Дослідники зазначають, що окупанти вбили понад 100 тисяч людей в урочищі з 1941 по 1943 рік. Серед загиблих були не тільки євреї, але й роми, військовополонені, мирні кияни, пацієнти психічних лікарень та українські націоналісти.

Коли почали вшановувати пам'ять жертв Бабиного Яру

У радянські часи Голокост замовчувався, а про розстріли в Бабиному Яру говорили в контексті знищення комуністів, але ніяк не згадували євреїв. Тому вшановувати пам'ять жертв розстріляних в урочищі почали лише після проголошення незалежності України. У 2007 році на місці трагедії відкрили Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр".

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну знову відкрило незагоєні рани. 1 березня 2022 року країна-агресор цинічно здійснила ракетний обстріл пам'ятного місця, завдавши нових страждань цій землі. Внаслідок удару загинуло 5 людей.

За час повномасштабної війни росіяни створили ще кілька "Бабиних Ярів" у Маріуполі, Бучі, Бородянці, Ізюмі, Ірпені та інших українських містах, продемонструвавши безжальність і жорстокість до цілої незламної нації.