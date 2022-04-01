Про це свідчать дані нового розслідування, яке приурочене до 70-річчя Володимира Путіна. Журналістам вдалося не лише з'ясувати, а й частково підтвердити: глава Кремля має десятки персональних лікарів.
До теми Путін приймає ванни з екстракту рогів оленів та їздить із командою лікарів, – розслідування
Онкохірург та лори – постійні супутники Путіна
Розслідувачі роздобули список лікарів, які супроводжують диктатора в поїздках. Майже постійними його супутниками виявилися отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також онкохірург Євген Селіванов.
Цей склад лікарів доволі показовий. Зокрема, хірург Селіванов спеціалізується на онкології. Тема його дисертації – "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих похилого віку на рак щитовидної залози".
Інтерес до проблеми раку щитовидної залози у хворих похилого віку спричинений складністю ранньої діагностики,
– ідеться в авторефераті його роботи.
Путіна всюди супроводжують також лікарі-лори, робота яких, зокрема, полягає у виявленні проблем зі щитовидкою. Совпадєніє?
Персональні лікарі Путіна / Фото "Проекту"
У розслідуванні "Проекту" прямо не стверджується, що Путін хворий. Хоча британські ЗМІ повідомляли, що він страждає на стероїдну лють, викликану лікуванням від раку.
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