Про це свідчать дані нового розслідування, яке приурочене до 70-річчя Володимира Путіна. Журналістам вдалося не лише з'ясувати, а й частково підтвердити: глава Кремля має десятки персональних лікарів.

До теми Путін приймає ванни з екстракту рогів оленів та їздить із командою лікарів, – розслідування

Онкохірург та лори – постійні супутники Путіна

Розслідувачі роздобули список лікарів, які супроводжують диктатора в поїздках. Майже постійними його супутниками виявилися отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також онкохірург Євген Селіванов.

Цей склад лікарів доволі показовий. Зокрема, хірург Селіванов спеціалізується на онкології. Тема його дисертації – "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих похилого віку на рак щитовидної залози".

Інтерес до проблеми раку щитовидної залози у хворих похилого віку спричинений складністю ранньої діагностики,
– ідеться в авторефераті його роботи.

Путіна всюди супроводжують також лікарі-лори, робота яких, зокрема, полягає у виявленні проблем зі щитовидкою. Совпадєніє?

Персональні лікарі Путіна / Фото "Проекту"

У розслідуванні "Проекту" прямо не стверджується, що Путін хворий. Хоча британські ЗМІ повідомляли, що він страждає на стероїдну лють, викликану лікуванням від раку.

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