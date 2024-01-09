Про те, що главу Пентагону госпіталізували стало відомо 5 січня, хоча Остін опинився у лікарні ще у перший день Нового року. У ЗМІ нарешті розповіли, що ж насправді сталося з посадовцем.
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Що кажуть лікарі
Так, CNN, посилаючись на заяву Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, повідомило, що на початку грудня у Ллойда Остіна діагностували рак передміхурової залози. 22 грудня главі Пентагону зробили операцію, а наступного дня він повернувся додому. Втім, вже 1 січня Остіна повторно госпіталізували через ускладнення.
Посадовець відчув нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах. Як виявилося, у нього сталася інфекція сечовивідних шляхів.
Наразі 70 – річний Остін досі проходить лікуванні у медзакладі неподалік від Вашингтона. Медики кажуть, що рак виявили на ранній стадії і дають втішний прогноз. За їх словами, хвороба виліковна, і можна очікувати повне відновлення.
Крім того, у центрі Волтера Ріда зазначили, що за останні вісім днів перебування Остіна у медзакладі він "ніколи не втрачав свідомість і ніколи не потребував загального наркозу".
Проблеми зі здоров'ям у глави Пентагону: деталі
- За словами речника Пентагону Патріка Райдера, Остін, хоча й перебуває у лікарні, повернувся до своїх обов'язків. Він має повний доступ до безпечного зв'язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони по всьому світу.
- Відомо, що Байдена про госпіталізацію Остіна проінформували за кілька годин до того, як про це було сказано публічно.
- Патрік Райдер, на запитання, чому Остін не повідомив, що у нього діагностовано рак передміхурової залози, сказав, що ситуація "глибоко особиста".
- Остін теж прокоментував свою госпіталізацію. За його словами, він одужує і з нетерпінням чекає свого повернення до Пентагону.