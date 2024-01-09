О том, что главу Пентагона госпитализировали, стало известно 5 января, хотя Остин оказался в больнице еще в первый день Нового года. В СМИ наконец-то рассказали, что же на самом деле произошло с должностным лицом.
Смотрите также Остин и Байден все разложили: Пионтковский объяснил, почему помощь от США точно будет
Что говорят врачи
Так, CNN, ссылаясь на заявление Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, сообщило, что в начале декабря у Ллойда Остина диагностировали рак предстательной железы. 22 декабря главе Пентагона была сделана операция, а на следующий день он вернулся домой. Впрочем, уже 1 января Остина повторно госпитализировали из-за осложнений.
Чиновник почувствовал тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах. Как оказалось, у него произошла инфекция мочевыводящих путей.
Сейчас 70-летний Остин до сих пор проходит лечение в медучреждении недалеко от Вашингтона. Медики говорят, что рак обнаружили на ранней стадии и дают утешительный прогноз. По их словам, болезнь излечима, и можно ожидать полное восстановление.
Кроме того, в центре Уолтера Рида отметили, что за последние восемь дней пребывания Остина в медучреждении он "никогда не терял сознание и никогда не нуждался в общем наркозе".
Проблемы со здоровьем у главы Пентагона: детали
- По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, Остин, хотя и находится в больнице, вернулся к своим обязанностям. Он имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает контролировать операции Министерства обороны по всему миру.
- Известно, что Байден о госпитализации Остина проинформировали за несколько часов до того, как об этом было сказано публично.
- Патрик Райдер, на вопрос, почему Остин не сообщил, что у него диагностирован рак предстательной железы, сказал, что ситуация "глубоко личная".
- Остин тоже прокомментировал свою госпитализацию. По его словам, он поправляется и с нетерпением ждет своего возвращения в Пентагон.