Поліцейські затримали зловмисника, який продовжував займатись сутенерством, попри засудження за такий злочин.

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Сутенерська діяльність лікаря: що відомо

Вдалося з'ясувати, що 53-річний лучанин, працівник однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання сексуальних послуг за гроші.

Грошова винагорода становила від 800 до 1,5 тисячі гривень. Все залежало від віку жінок, які надавали такі послуги. Також чоловік домовлявся про місця зустрічей та бронював готелі й сауни.

За свої послуги із кожного клієнта лучанин отримував від 300 до 500 гривень.

Зловмиснику вже обрали запобіжний захід

Правоохоронці провели 2 санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта справи.

Зловмисника затримали за та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Згодом йому оголосили про підозру, а вже 31 травня дні суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

Не перший інцидент за участю лікаря

У вересні 2020 року цього чоловіка вже засуджували за вчинення аналогічних злочинів. Поліцейські задокументували кілька епізодів організації сутенерських послуг та збуту амфетаміну. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

Зверніть увагу! Місцеве видання "Волинь" повідомляє, що затриманим є лікар-гінеколог, який раніше працював у Луцькому клінічному пологовому будинку.



У Луцьку лікар-гінеколог "підпрацьовував" сутенером, / Фото Нацполіції