Полицейские задержали злоумышленника, который продолжал заниматься сутенерством, несмотря на осуждение за такое преступление.

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Сутенерская деятельность врача: что известно

Удалось выяснить, что 53-летний житель Луцка, работник одной из больниц, предлагал потенциальным клиентам женщин для оказания сексуальных услуг за деньги.

Денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен. Все зависело от возраста женщин, которые оказывали такие услуги. Также мужчина договаривался о местах встреч и бронировал гостиницы и сауны.

За свои услуги с каждого клиента мужчина получал от 300 до 500 гривен.

Злоумышленнику уже избрали меру пресечения

Правоохранители провели 2 санкционированных обыска по месту жительства фигуранта дела.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Впоследствии ему объявили о подозрении, а уже 31 мая дня суд избрал меру пресечения – домашний арест.

Не первый инцидент с участием врача

В сентябре 2020 года этого мужчину уже осуждали за совершение аналогичных преступлений. Полицейские задокументировали несколько эпизодов организации сутенерских услуг и сбыта амфетамина. Тогда суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Обратите внимание! Местное издание " Волынь" сообщает, что задержанным является врач-гинеколог, который ранее работал в Луцком клиническом родильном доме.



В Луцке врач-гинеколог "подрабатывал" сутенером / Фото Нацполиции