Американський препарат за 3 мільйони гривень допоміг 12-річній львів'янці побороти рак

Антидот дитині ввели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. У дівчинки діагностували злоякісне захворювання кістки ноги – остеосаркому.

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У Львові врятували життя дівчинці з онкологією

У 12-річної львів'янки діагностували рак кістки ноги – остеосаркому. Вона лікувалася у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. За допомогою хімієтерапії медикам вдалося знищити пухлину та врятувати дитині життя і ногу. Однак від потужних препаратів у пацієнтки почали відмовляти нирки та інші органи. Антидот, який ввели дівчинці, вичистив та знешкодив хімієтерапію і дозволив успішно завершити лікування.

Враховуючи токсичність хімієтерапії, високодозового метотрексату, і водночас ключову роль цього препарату в лікуванні пухлини, нам довелося застосувати антидот до хімієтерапії (Вораксаз). І як результат, ми маємо дитину у задовільному стані, яка готується до виписки з лікарні,

– зауважив директор "Клініки онкології та трансплантації кісткового мозку" Центру Роман Кізима.

Цей препарат використовують у США з 2012 року для виняткових випадків.



Дівчинці ввели антидот до хімієтерапії / Фото ЗУСДМЦ

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Дівчинці ввели препарат за 3 мільйони гривень

Кізима зазначив, що не всі діти, які отримують хімієтерапію, потребують цього антидоту. Він необхідний лише тим, хто помре без хімієтерапії, але водночас вона провокує критичні ускладнення. За словами лікаря, таких випадків буває дуже мало.

"Нам треба було подивитися, як цей препарат працює, бо досі в Україні його не використовували. Якщо будуть ще діти, які потребуватимуть такого лікування, будемо залучати благодійників і добиватися того, аби ці ліки почала закуповувати держава", – додав Кізима.

Антидот коштував 3 мільйони гривень. Його оплатив БФ "Таблеточки". Із США препарат доставив кур'єр у спеціальному пакуванні з дотриманням усіх вимог безпеки.



Препарат коштував 3 мільйони гривень / Фото ЗУСДМЦ



Життя дівчинки врятували / Фото ЗУСДМЦ

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