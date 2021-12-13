Аварія сталася на дорозі Мостиська – Самбір – Борислав поблизу села Нагірне Яворівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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У лобовому зіткненні постраждала дитина

Приблизно о 21:00 на дорозі Мостиська – Самбір – Борислав трапилася аварія. Правоохоронці попередньо встановили, що там лоб у лоб зіштовхнулися Mercedes-Benz під керуванням 28-річного жителя Тернопільської області та Volkswagen Jetta, яким керував 32-річний житель одного із сіл району.

Внаслідок аварії 3 пасажири Volkswagen отримали травми – 7-річний хлопчик, 24-річна жінка та 55-річний чоловік. Усіх постраждалих госпіталізували.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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