Офіційно відкрити траси планують наступного сезону. 27 січня вони працюватимуть в тестовому режимі.

Цікаво Не Буковелем єдиним: де в Україні покататися на лижах

Біля Львова з'явився гірськолижний курорт

Між Львовом та Винниками 27 січня у тестовому режимі відкриють лижні траси нового відпочинкового гірськолижного комплексу Emily Resort. Усі охочі, попередньо зареєструвавшись, зможуть покататися там на лижах з 14:00 до 16:30.

О 14:00 кожен охочий зможе покататися на лижах не виїжджаючи за межі міста, адже гірськолижний курорт Emily Resort знаходиться всього лише за 4 кілометри від центру Львова!,

– повідомили на інстаграм-сторінці Emily Resort.

У повідомленні мовиться, що схил працюватиме у тестовому режимі. Тому відвідувачів попросили мати власне екіпірування, адже прокат не працюватиме. Також там поки не буде інструкторів.

Охочих виявилося дуже багато, тож реєстрація на відвідування 27 січня Emily Resort вже завершилася.

"Друзі, дякуємо за проявлений інтерес до нашої локації! У зв'язку з великою кількістю охочих, реєстрація на тестове катання завершена! До зустрічі у наступному сезоні!", – мовиться у повідомленні.

Зауважте Альтернатива Буковелю: локація для зимового відпочинку, де значно дешевше і є унікальні місця

Траси повноцінно відкриють наступного сезону

На території комплексу облаштували 3 гірськолижні траси різної довжини, крісельний витяг та тюбінг-трасу. В адміністрації Emily Resort розповіли, що після офіційного відкриття завдяки спеціальним технологіям там можна буде кататися цілий рік.

Юрист відпочинкового комплексу і депутат ЛМР Олексій Різник додав, що різні системи комплексу тестуватимуть до літа. Офіційне відкриття гірськолижних трас заплановане на наступний сезон.

Навесні тут планують відкрити гідропарк – штучне озеро з відпочинковою зоною та розвагами. Його облаштували на місці Винниківського озера. Окрім цього, 25 лютого на території Emily Resort відбудеться офіційне відкриття івент-холу.

На території відпочинкового комплексу також будуть спа-центр, готель на 166 номерів, спорткомплекс та розважальні зони для дітей. Наразі там уже працює дитяча футбольна академія клубу "Рух".