Дівчинка тривалий час перебувала в реанімації. Наразі на дитину очікує реабілітація.

До теми У 7-річної жительки Львівщини діагностували правець: дитина в реанімації на ШВЛ

Дівчинку перевели з реанімації

У липні 7-річна дівчинка з Мостищини захворіла на важку генералізовану форму правцю. Дитина перебувала у важкому стані. Маленькій пацієнтці ввели імуноглобулін проти правця, але через судоми її під'єднали до апарату ШВЛ та ввели в медикаментозний сон. Також дівчинці з рідкісною групою крові терміново був потрібен донор. За словами лікарів, це був найважчий правець за увесь період, тому жодних прогнозів медики не давали.

Врешті дівчинку виписали з реанімації у відділення травматології Львівської обласної клінічної дитячої лікарні "Охматдит". Там нею опікуватимуться лікарі, адже дитині зараз потрібна реабілітація та продовження лікування. Волонтери благодійного фонду "Крила надії" привезли дитині ортези – спеціальні ортопедичні накладки для суглобів, які допоможуть їй відновити рухову активність. Дівчинка вже їх навіть приміряла.

Починаємо боротьбу за відновлення усіх функцій! Малеча навіть змогла помахати ручкою на прощання волонтерці, яка привезла їй ортези. Ліланко, так тримати,

– мовиться у повідомленні.

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Дівчинка продовжує одужувати

За інформацією "Еспресо.Захід", дівчинка продовжує одужувати. Травматолог "Охматдиту" Володимир Ришковський розповів, що наразі вона перебуває у стабільному стані.

"Зараз ми вдягли їй ортези для реабілітації. Ще продовжуємо лікування, адже в дитини був сепсис, але динаміка позитивна", – зазначив лікар.

За словами керівниці благодійного фонду "Крила надії" Наталії Ліпської, збір на лікування дівчинки ще не закрили. Волонтери поки не зібрали необхідної суми. Благодійники пожертвували лише половину – 70 тисяч гривень.

"Ще треба докупити ортези на одну руку, бо придбали тільки 3 – на обидві ніжки та одну руку, ще одна рука дитини зараз у гіпсі через перелом", – додала Ліпська.

Також дівчинці потрібно придбати антибіотики та протигрибкові засоби. Дитину підтримали 138 благодійників, завдяки яким вдалося в короткі терміни придбати ліки та фіксатори, щоб якнайшвидше розпочати її реабілітацію.

Зауважте! Дівчинка не була захищена за допомогою вакцинації. Щеплення проти правця потрібно робити дітям у віці 2, 4, 6, 18 місяців та 6 і 16 років.