Девочка длительное время находилась в реанимации. Сейчас ребенка ожидает реабилитация.

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Девочку перевели из реанимации

В июле 7-летняя девочка с Мостищины заболела тяжелой генерализованной формой столбняка. Ребенок находился в тяжелом состоянии. Маленькой пациентке ввели иммуноглобулин против столбняка, но из-за судорог ее подсоединили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Также девочке с редкой группой крови срочно требовался донор. По словам врачей, это был самый тяжелый столбняк за весь период, поэтому никаких прогнозов медики не давали.

В конце концов девочку выписали из реанимации в отделение травматологии областной детской клинической больницы "Охматдет". Там ею будут заниматься врачи, ведь ребенку сейчас нужна реабилитация и продолжение лечения. Волонтеры благотворительного фонда "Крылья надежды" привезли ребенку ортезы – специальные ортопедические накладки для суставов, которые помогут восстановить двигательную активность. Девочка уже их даже примеряла.

Начинаем борьбу за восстановление всех функций! Малышка даже смогла помахать ручкой на прощание волонтерке, которая привезла ей ортезы. Лилианка, так держать,

– говорится в сообщении.

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Девочка продолжает выздоравливать

По информации "Еспресо.Захід", девочка продолжает выздоравливать. Травматолог "Охматдета" Владимир Рышковский рассказал, что сейчас она находится в стабильном состоянии.

"Сейчас мы надели ей ортезы для реабилитации. Еще продолжаем лечение, ведь у ребенка был сепсис, но динамика положительная", – отметил врач.

По словам руководительницы благотворительного фонда "Крылья надежды" Натальи Липской, сбор на лечение девочки еще не закрыли. Волонтеры пока не собрали необходимой суммы. Благотворители пожертвовали лишь половину – 70 тысяч гривен.

"Еще надо докупить ортезы на одну руку, потому что приобрели только 3 – на обе ножки и одну руку, еще одна рука ребенка сейчас в гипсе из-за перелома", – добавила Липская.

Также девочке нужно приобрести антибиотики и противогрибковые средства. Ребенка поддержали 138 благотворителей, благодаря которым удалось в короткие сроки приобрести лекарства и фиксаторы, чтобы как можно быстрее начать реабилитацию.

Заметьте! Девочка не была защищена с помощью вакцинации. Прививки против столбняка нужно делать детям в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 и 16 лет.