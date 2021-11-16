На Львівщині новонароджену дівчинку підкинули під двері коледжу

Дитину підкинули на сходи їдальні. Вона була живою, однак переохолодженою.

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Під двері коледжу підкинули новонароджену

Приблизно о 10:30 охоронець політехнічного коледжу у Новому Роздолі обходив територію навчального закладу. Він розташований на вулиці Степана Бандери, у центрі міста.

На сходах до їдальні чоловік помітив невеликий згорток. Спершу він подумав, що це – сміття. Однак, коли охоронець підійшов ближче, то помітив, що то лежить немовля, загорнуте у великий шарф.

На щастя, новонароджена дівчинка була живою. Чоловік одразу ж викликав швидку та правоохоронців.

Дитина перебуває у лікарні

Заступниця головного лікаря Новороздільської міської лікарні Ольга Шелудько розповіла, що поліцейські привезли дитину до лікарні приблизно об 11:00. Медики обстежили дівчинку. Вона була здоровою, але трохи переохолодженою. Вага немовляти становила 3,12 кілограма, а зріст – 50 сантиметрів.

Дівчинку підкинули буквально через кілька годин після народження. Зараз вона у дитячому відділенні лікарні. У неї відібрали аналізи, результати будуть відомі завтра. Якщо вони будуть у нормі, то ми готуватимемо документи для передачі маленької у будинок дитини,

– додала Шелудько.

У пресслужбі поліції Львівщини зазначили, що наразі правоохоронці встановлюють особу матері дитини.



Дівчинку підкинули на сходи їдальні / Фото ZAXID.NET