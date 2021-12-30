Справу адмінпорушення Ігоря Городецького розглядали 29 грудня. Чоловік не прийшов на засідання, але все ж має сплатити штраф 340 гривень.

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Можуть бути серйозніші наслідки

Вперше зафіксували насилля у сім'ї отця ще весною. Тоді його дружина викликала поліцію, бо священник нібито лаявся, шарпав її та погрожував фізичною розправою. Тоді Городецький платив такий самий штраф

Якщо він продовжить чинити насилля щодо дружини, то покарання може бути серйознішим. Зокрема, суд може видати йому припис про заборону наближатись до жінки. Також за такі дії можуть відправити на громадські роботи або арештувати на 10 днів.

Інший отець порушник

24 листопада повідомили, що у Львові оштрафували іншого священнослужителя. 37-річного Юрія Чорнія визнали винним у водінні напідпитку.

Слід зазначити, що на судове засідання священник не з'явився. Його адвокат просив суд закриту справу. Мовляв, матеріали протоколу не містять жодних доказав, що підсудний вчинив правопорушення. Проте клопотання відхилили.

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