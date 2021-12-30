Дело админнарушения Игоря Городецкого рассматривали 29 декабря. Мужчина не пришел на заседание, но все же должен уплатить штраф 340 гривен.

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Могут быть более серьезные последствия

Впервые зафиксировали насилие в семье отца весной. Тогда его жена вызвала полицию, потому что священник якобы ругался, дергал ее и угрожал физической расправой. Тогда Городецкий платил такой же штраф.

Если он продолжит насилие в отношении жены, то наказание может быть более серьезным. В частности, суд может выдать ему предписание запретить приближаться к женщине. Также за такие действия могут отправить на общественные работы или арестовать на 10 дней.

Другой отец нарушитель

24 ноября сообщили, что во Львове оштрафован другой священнослужитель. 37-летнего Юрия Чорния признали виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Следует отметить, что на судебное заседание священник не явился. Его адвокат просил суд закрыть дело. Якобы материалы протокола не содержат никаких доказательств, что подсудимый совершил правонарушение. Однако ходатайство отклонили.

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