Про зникнення чоловіка правоохоронців повідомила його дружина. Наразі невідомо, де перебуває зниклий.
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У Львові розшукують Богдана Боршовського, який 16 вересня о 5:00 вийшов з львівської лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Миколайчука, та зник. Наразі рідні чоловіка не знають, де він може перебувати.
За інформацією ZAXID.NET, чоловік хворіє на рак легенів. Він перебував у медзакладі з дуже високою температурою. Окрім цього, у зниклого були марення. У поліції Львівщини зазначили, що із заявою про зникнення чоловіка до правоохоронців звернулася його дружина.
Прикмети зниклого:
- зріст 160 сантиметрів,
- середня тілобудова;
- був одягнений у чорні штати та капці.
Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто має інформацію про місце перебування чоловіка, зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.
Чоловік втік з лікарні / Фото Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації