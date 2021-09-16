Про зникнення чоловіка правоохоронців повідомила його дружина. Наразі невідомо, де перебуває зниклий.

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Важкохворий пацієнт втік з лікарні

У Львові розшукують Богдана Боршовського, який 16 вересня о 5:00 вийшов з львівської лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Миколайчука, та зник. Наразі рідні чоловіка не знають, де він може перебувати.

За інформацією ZAXID.NET, чоловік хворіє на рак легенів. Він перебував у медзакладі з дуже високою температурою. Окрім цього, у зниклого були марення. У поліції Львівщини зазначили, що із заявою про зникнення чоловіка до правоохоронців звернулася його дружина.

Прикмети зниклого:

зріст 160 сантиметрів,

середня тілобудова;

був одягнений у чорні штати та капці.

Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто має інформацію про місце перебування чоловіка, зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

Зауважте! У Львові наприкінці серпня трапився схожий випадок – з львівської лікарні швидкої медичної допомоги втекла пацієнтка, якій провели трепанацію черепа. Пацієнтку із забинтованою головою на вулиці побачив патрульний та повідомив про неї колег.



Чоловік втік з лікарні / Фото Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації

