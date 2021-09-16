Об исчезновении мужчины правоохранителям сообщила его жена. Пока неизвестно, где находится пропавший.

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Тяжелобольной пациент сбежал из больницы

Во Львове разыскивают Богдана Боршовского, который 16 сентября в 5 часов вышел из львовской больницы скорой помощи, на улице Миколайчука, и исчез. Сейчас родные мужчины не знают, где он может находиться.

По информации ZAXID.NET, мужчина болеет раком легких. Он находился в медучреждении с очень высокой температурой. Кроме этого, пропавший бредит. В полиции Львовщины отметили, что с заявлением об исчезновении мужчины в полицию обратилась его жена.

Приметы пропавшего:

рост 160 сантиметров,

среднее телосложение;

был одет в черные штаты и тапочки.

Правоохранители и волонтеры призывают всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или 102.

Заметьте! Во Львове в конце августа произошел похожий случай – из львовской больницы скорой медицинской помощи сбежала пациентка, которой провели трепанацию черепа. Пациентку с забинтованной головой на улице увидел патрульный и сообщил о ней коллегам.



Мужчина сбежал из больницы / Фото Поисково-спасательной волонтерской ассоциации