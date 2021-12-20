Неадекватний чоловік погрожував пістолетом у Львівській мерії: фото з місця події

Порушника затримали працівники поліції охорони Львівщини. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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У Львівській ратуші затримали озброєного чоловіка
На головний пульт централізованого спостереження центру технічної охорони 17 грудня надійшов сигнал "Тривога" з приміщення Львівської міськради. На площу Ринок негайно прибули поліцейські.
Під час обстеження вони затримали неадекватного чоловіка. Правоохоронці встановили, що порушник зайшов у мерію та почав розмахувати предметом, схожим на пістолет.
Чоловік розмахував пістолетом в ЛМР / Фото УПО Львівщини
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У чоловіка знайшли наркотики
Під час огляду правоохоронці знайшли у молодика подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на наркотики. Затриманим виявився 26-річний львів'янин.
Працівники поліції охорони викликали слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини інциденту. Невдовзі порушника притягнуть до відповідальності.
У порушника знайшли згорток з наркотиками / Фото УПО Львівщини
Справою займається поліція / Фото УПО Львівщини