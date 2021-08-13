Инцидент произошел в дендрологическом парке. Местные жители рассказали, что в селе уже не в первый раз стреляют в животных.

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Собаку нашли окровавленной

В дендрологическом парке села Оброшино средь бела дня подстрелили собаку. Об этом рассказала местная жительница Виктория Андрущак в "Сообществе собачников Львова".

Только услышали 2 выстрела, как из охотничьего ружья, после чего увидели это. Похоже попали по легким, собака не дает к себе подойти. Избегает контакта,

– отметила женщина.

Андрущак отметила, что она была в состоянии шока, когда увидела окровавленное животное.

"Никогда не думала, что у нас, идя на прогулку в парк, надо быть готовым к выстрелам. Мы же не в горячей точке", – добавила женщина.

По ее словам, она гуляла дендрологическом парке, возле дворца епископов, как вдруг услышала 2 выстрела. После этого женщина увидела собаку. Она шла медленно, а с морды текла кровь. Животное никого к себе не подпускало. Тогда женщина позвонила в ЛКП "Лев". Однако там сказали, что Оброшино – это уже не Львов, поэтому за раненой собакой приехать не могут.

После этого Андрущак решила написать в "Оброшинскую группу" и "Сообщество собачников Львова", надеясь, что кто-то узнает собаку. Женщина добавила, что это уже не первый случай, когда в селе стреляют в животных.

"На этот раз попали в собаку, но так и человека можно пристрелить! В конце концов, собака тоже живое существо!" – говорит Виктория.



В собаку стреляли из дробовика / Фото Виктории Андрущак

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Собаку отвезли к ветеринару

На сообщение женщины откликнулась Кристина Смалюх, которая узнала собаку. Она рассказала, что собаку зовут Белка. Животное уже полтора года живет возле ее подъезда.

"Это очень спокойная и ласковая собака, хоть и большая. Я даже не уверена, она умеет лаять. Где-то полтора месяца назад ее стерилизовали. Я ей неделю колола антибиотики. И она это разрешала", – отметила Смалюх.

По словам женщины, утром она покормила Белку и других собак и поехала на работу. Обедая в столовой, Смалюх открыла фейсбук и увидела сообщение, что собаку ранили. Тогда она немедленно поехала за собакой.

Вместе с подругой дочери женщина нашла Белку в парке по кровавым следам. Не теряя времени, ее отвезли к ветеринару. Врач вытащил одну пулю. Еще 2 застряли достаточно глубоко, поэтому собаке надо делать рентген. По словам ветеринара, если пули попали в легкое, то их невозможно будет извлечь, ведь в Украине таких операций животным не проводят.

Есть еще четвертое отверстие ближе к груди. Врач говорит, что стреляли, скорее всего, из дробовика. Гарантий, что она выживет, нет, – рассказала женщина.

Сейчас Белка уже проснулась после анестезии и находится в ветклинике. Между тем Смалюх ищет для нее передержку.

"Не могу забрать ее домой, но и оставить ее в подъезде после операции нельзя. Я хочу, чтобы она выжила. Это очень преданная собака. Мне в голове не укладывается, почему кто-то в нее стрелял", – добавила женщина.

Ветеринарный врач сообщил о случае в полицию.



Собака попала в ветклинику / Фото Виктории Андрущак

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Правоохранители начали расследование

В полиции Львовщины рассказали, что к раскрытию этого преступления привлекли следственно-оперативную группу и других сотрудников полиции. По информации правоохранителей, собаку подстрелили из пневматического оружия. Следователи открыли уголовное производство за "жестокое обращение с животными". Злоумышленнику грозит от 1 до 3 лет ограничения свободы или от 2 до 3 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают обстоятельства происшествия и злоумышленника, который ранил собаку.