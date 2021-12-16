Точные обстоятельства трагического инцидента установят правоохранители. Пока они подозревают, что львовянин совершил самоубийство.

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Мужчина выпал из окна 8 этажа

В полиции рассказали, что на улице Железнодорожной 15 декабря из окна дома №21 выпал 63-летний мужчина. Инцидент произошел примерно в 10:30.

Львовянин выпал из окна лестничной клетки между восьмым и девятым этажами. Мужчина погиб на месте до приезда медиков. Возле него обнаружили стартовый пистолет под патрон Флобера.

Понятно, что погибший не проживал в этом доме. Все обстоятельства трагедии выяснятся в ходе следствия. Предварительно трагический инцидент квалифицируют как самоубийство.

Коротко о последних подобных случаях