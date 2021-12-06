За основу антисептика взяли растение, которое используют в народной медицине. Также туда добавили наночастицы серебра.

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Во "Львовской политехнике" разработали новый антисептик

Доцент кафедры технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии НУ ЛП Роксолана Конечная рассказала, что антисептик, который разработали в вузе, сильнее и безопаснее нынешних аналогов. Идея создать такое средство на основе природных компонентов возникла у студентов университета 2 года назад.

За основу взяли растение Фломис, которое также называют "Железняком колючим". Оно растет на территории Центральной Украины. Оттуда растение привез студент Егор Базавлук, который также присоединился к разработке антисептика. Парень собирал и засушивал Фломис так, как это делают для изготовления лекарственных препаратов, чтобы потом получить экстракт.

Это наше первое средство, которое мы разработали. Это наша первая баночка, с которой мы вышли на конкурсную работу, с которой мы выходили на стартап. Далее мы проводили исследования. В таком составе, это средство обладает хорошей антибактериальной и ранозаживляющей активностью,

– добавила Конечна.

Также в состав антисептика вошли наночастицы серебра, которые усилили его противовирусную активность.

"Стоит отметить, что антибактериальное свойство мы исследовали не только на музейных штаммах микроорганизмов, но и на клинических штаммах микроорганизмов, которые устойчивы к действию антибактериальных средств. Наш разработанный состав антисептиков показывает мощную антибактериальную активность", – отметила доцент.



В НУ ЛП разработали новый антисептик / Фото "Суспільне"

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Антисептик презентовали на различных конкурсах

Природный состав нового антисептика делает его нетоксичным. Поэтому средство не сушит кожу рук и заживляет мелкие повреждения.

"Я, как преподаватель косметологии, лечебной косметологии, могу утверждать, что он является лечебно-косметическим. Он не лечит, но уже предупреждает. Обычный антисептик, который содержит возможно искусственные экстракты, пересушивает кожу", – отметила доцент кафедры технологии биологически активных соединений фармации и биотехнологии Елена Федорова.

Она добавила, что из-за многократного применения обычного антисептика зимой на коже возникают микротрещины и туда попадает инфекция. От этого страдают и мужчины, и женщины.

"Поэтому собственно такой антисептик, который еще ранозаживляющий, то есть он предупреждает другие вторичные процессы", – заметила Федорова.

Новый антисептик презентовали на различных конкурсах. Проект уже получил финансовую поддержку. Сейчас ученые продолжают исследования. Кроме этого, они начали патентование своего изобретения. Ученые отмечают, что они – открыты к предложениям по промышленному производству.



Антисептик – безопасный и эффективный / Фото "Суспільне"



Средство изготовили на растительной основе / Фото "Суспільне"

Смотрите видео 24 канала об изготовлении антисептика в домашних условиях: