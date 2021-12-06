У львівському університеті розробили унікальний антисептик на рослинній основі

За основу антисептика взяли рослину, яку використовують в народній медицині. Також туди додали наночастинки срібла.

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Доцентка кафедри технології біологічно активних сполук фармації та біотехнології НУ ЛП Роксолана Конечна розповіла, що антисептик, який розробили у виші, є сильнішим та безпечнішим за теперішні аналоги. Ідея створити такий засіб на основі природних компонентів виникла у студентів університету 2 роки тому.

За основу взяли рослину Фломіс, яку також називають "залізняком колючим". Вона росте на території центральної України. Звідти рослину привіз студент Єгор Базавлук, який також долучився до розробки антисептика. Хлопець збирав та засушував Фломіс так, як це роблять для виготовлення лікарських препаратів, щоб потім отримати екстракт.

Це наш перший засіб, який ми розробили. Це наша перша баночка, з якою ми вийшли на конкурсну роботу, з якою ми виходили на стартап. Далі ми проводили дослідження. В такому складі, цей засіб має хорошу антибактеріальну і ранозагоювальну активність,

– додала Конечна.

Також до складу антисептика увійшли наночастинки срібла, які посилили його противірусну активність.

"Варто зазначити, що антибактеріальну властивість ми досліджували не тільки на музейних штамах мікроорганізмів, але і на клінічних штамах мікроорганізмів, які стійкі до дії антибактеріальних засобів. Наш розроблений склад антисептиків показує потужну антибактеріальну активність", – зауважила доцентка.



У НУ ЛП розробили новий антисептик / Фото Суспільне

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Антисептик презентували на різноманітних конкурсах

Природний склад нового антисептика робить його нетоксичним. Тож засіб не сушить шкіру рук та загоює дрібні пошкодження.

"Я, як викладач косметології, лікувальної косметології, можу стверджувати, що він є лікувально-косметичним. Він не лікує, але вже попереджає. Звичайний антисептик, який містить можливо штучні екстракти, пересушує шкіру", – зазначила доцентка кафедри технології біологічно активних сполук фармації та біотехнології Олена Федорова.

Вона додала, що через багаторазове застосування звичайного антисептика взимку на шкірі виникають мікротріщини й туди потрапляє інфекція. Від цього страждають й чоловіки, й жінки.

"Тому власне такий антисептик, який ще ранозагоювальний, тобто він попереджає інші вторинні процеси", – зауважила Федорова.

Новий антисептик презентували на різних конкурсах. Проєкт уже отримав фінансову підтримку. Наразі науковці продовжують дослідження. Окрім цього, вони розпочали патентування свого винаходу. Науковці зазначають, що вони – відкриті до пропозицій щодо промислового виробництва.



Антисептик – безпечний та ефективний / Фото Суспільне



Засіб виготовили на рослинній основі / Фото Суспільне

Дивіться відео 24 каналу про виготовлення антисептику в домашніх умовах: