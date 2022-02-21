Мама мальчика рассказала, что такие конфликты случались неоднократно. Мужчина систематически избивал членов ее семьи.

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Отчим избил пасынка из-за телефона

Мама мальчика отметила, что конфликт между отчимом и сыном случился из-за телефона. Мужчина подарил смартфон ребенку, однако запретил им пользоваться, пока пасынок не начнет хорошо учиться.

Муж пришел домой и увидел, что телефон заблокирован. Поэтому он пошел к ребенку и начал агрессивно спрашивать, что он сделал с ним. Сначала отчим его ударил. А я оттолкнула его, чтобы забрать ребенка. Но он схватил сына и бросил на пол,

– заметила женщина.

Мама ребенка сразу же вызвала скорую. Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение с множественными гематомами, переломом челюсти, свода и основания черепа.

По словам женщины, мужчина неоднократно избивал ее и бабушку мальчика. В последнее время он начал избивать и ребенка. До этого инцидента мать мальчика не обращалась за помощью, ведь боялась неадекватной реакции сожителя.

Следователи уже открыли уголовное производство за "умышленное тяжкое телесное повреждение". Вскоре злоумышленнику изберут меру пресечения. Ему грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Злоумышленника задержали / Фото полиции Львовщины

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Мальчик находится в больнице

Врачи Первого территориального медицинского объединения Львова рассказали, что 7-летний мальчик сейчас находится в состоянии средней степени тяжести. К счастью, ребенок не нуждается в оперативном вмешательстве.

"Если будет какое-то ухудшение, мы повторно сделаем компьютерную томографию. Возможно, тогда и проведем оперативное вмешательство", – рассказал детский нейрохирург Юрий Кузьминский.

У мальчика обнаружили перелом черепа. Эта тяжелая травма может привести к сложным последствиям для мозга в будущем. Однако по словам врача, точно сказать, как ребенок получил перелом, нельзя.

"Ребенку проведена рентгенография черепа, был обнаружен перелом черепа. Его отправили на томографию. Сейчас наблюдаем за состоянием. Сейчас мальчик находится в сознании, жалуется, что у него болит голова. Он получает все необходимое лечение", – добавил Кузьминский.

После лечения мальчика должны обследовать невролог и семейный врач. Кроме этого, ему повторно сделают МРТ.