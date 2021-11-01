Олег Сулима работал во II хирургическом отделении медучреждения. Коллеги вспоминают его как талантливого и отзывчивого врача.

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Скончался хирург больницы скорой помощи Олег Сулима

Во Львовской больнице скорой помощи рассказали, что 31 октября умер хирург Олег Сулима.

Скорбим о невосполнимой утрате! Сегодня отошел в вечность наш коллега, талантливый хирург II хирургического отделения Олег Сулима!,

– говорится в сообщении.

Медик посвятил свою жизнь спасению других. В течение последнего года он боролся с онкологическим заболеванием. Ранее в медучреждении объявляли сбор на лечение хирурга.

В больнице с теплотой отзываются об Олеге Сулиме. Коллеги вспоминают, что он был настоящим профессионалом – порядочным, искренним и готовым всегда прийти на помощь.

"Выражаем искренние соболезнования семье Олега Сулимы от всего медицинского персонала Больницы скорой помощи. Вечная светлая память нашему коллеге, наставнику и другу", – подытожили в медучреждении.

Врач умер после продолжительной борьбы с онкозаболеванием / Фото КБСМП

Текст сообщения клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова

Скорбим о невосполнимой утрате! Сегодня отошел в вечность наш коллега, талантливый хирург II хирургического отделения Олег Сулима !

Посвятив жизнь спасению других, он в течение последнего года сам боролся с онкологическим заболеванием! Помним его профессионализм, порядочность, искренность и готовность всегда прийти на помощь!

Выражаем искренние соболезнования семье Олега Сулимы от всего медицинского персонала Больницы скорой помощи. Вечная светлая память нашему коллеге, наставнику и другу.