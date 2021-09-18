Как отметили дипломаты, открытие участков на неконтролируемой молдавской властью территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы. Соответствующее официальное заявление МИД Молдовы обнародовали накануне дня голосования.
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Нарушение территориальной целостности Молдовы
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отметили, что ранее посольство России обратилось в ведомство с просьбой организовать проведение выборов.
Тогда молдавские власти заявили, что нет никаких препятствий для открытия избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под конституционной властью Молдовы. Другая же речь о неподконтрольном Приднестровье.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции жалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавской властью, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы…,
– говорится в обращении.
Что касается Приднестровья, то Россия захотела открыть там 27 избирательных участков. В первый день выборов – 17 сентября – заработали четыре из них.
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- Выборы в России проходят 17 – 19 сентября. Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными.
- Кроме офлайн-голосования оккупанты практикуют интернетное волеизъявление. Онлайн, например, проголосовал Владимир Путин.
- Чтобы увеличить явку на выборах в Кремле уже давно начали массовую паспортизацию Донбасса. Следовательно, разрешили людям с оккупированных территорий голосовать на своих выборах. Только за день оккупанты вывезли из Донецка в Россию 6 автобусов с "избирателями".
- По состоянию на 15 часов 18 сентября явка на онлайн-голосовании на выборах составляет от 73% до 80%.