Как отметили дипломаты, открытие участков на неконтролируемой молдавской властью территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы. Соответствующее официальное заявление МИД Молдовы обнародовали накануне дня голосования.

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Нарушение территориальной целостности Молдовы

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отметили, что ранее посольство России обратилось в ведомство с просьбой организовать проведение выборов.

Тогда молдавские власти заявили, что нет никаких препятствий для открытия избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под конституционной властью Молдовы. Другая же речь о неподконтрольном Приднестровье.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции жалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавской властью, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы…,

– говорится в обращении.

Что касается Приднестровья, то Россия захотела открыть там 27 избирательных участков. В первый день выборов – 17 сентября – заработали четыре из них.

Обратите внимание! Украина решительно выражает протест выборам, которые Россия проводит на оккупированных украинских территориях. На заседании СНБО наложил санкции против организаторов и участников выборов на оккупированных территориях.

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