Пропавшего разыскивают полиция и волонтеры. Сейчас его местонахождение – неизвестно.
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С львовской психиатрической больницы сбежал пациент
Во Львове исчез 39-летний житель села Дашава Стрыйского района Василий Ашимберг. Последний раз его видели 2 недели назад. По информации ZAXID.NET, мужчина лечился в стационаре наркологического отделения Львовской областной психиатрической больницы.
Он 29 сентября вышел из медучреждения, однако домой так и не вернулся. Родственники мужчины сообщили о его исчезновении в полицию. Правоохранители объявили Василия Ашимберга в розыск. Также к поискам пропавшего подключились волонтеры. Сейчас родные не знают, где он может находиться. Разыскиваемый нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы пропавшего:
- рост 160 – 165 сантиметров;
- темные волосы;
- серые глаза;
- был одет в балоневую серую куртку, черные джинсы и коричневую кепку.
Важно! Информацию о пропавшем просят сообщать на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или 102.