Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде. Ни в коем случае не следует заходить в воду пьяным, так как это смертельно опасно.

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В озере утонул пьяный рыбак

В 6:20 21 июля водолазы извлекли из озера Щирец, в селе Навария, тело мужчины.

Погибшим оказался 55-летний житель села Поршна.

Он приехал сюда рыбачить.

Однако мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому упал с мостика.

К сожалению, рыбак не смог спастись самостоятельно и утонул.



Из озера достали тело мужчины / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины

Спасатели призывают не отдыхать возле водоемов пьяными

В ГСЧС Львовщины призывают жителей области соблюдать правила отдыха у воды.

Стоит помнить, что купаться в местах, которые для этого не оборудованы, запрещено.

Также не следует прыгать в воду с лодок, катеров, мостов и других сооружений.

Лучше идти плавать вместе с друзьями, так как тогда будет больше шансов, что вас кто-то спасет.

Для плавания не следует использовать доски, бревна и камеры от автомобильных шин.

Ни в коем случае не употребляйте спиртное до и во время купания.

Также не стоит подавать ложные сигналы опасности, шутя, и играть в опасные игры, которые связаны с ограничением движения рук и ног.

Рядом с детьми должны постоянно находиться взрослые.

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Погибшим оказался рыбак / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины



Он был пьян и упал с мостика / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины



Мужчина не смог спастись самостоятельно / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины