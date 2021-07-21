Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде. Ни в коем случае не следует заходить в воду пьяным, так как это смертельно опасно.

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В озере утонул пьяный рыбак

  • В 6:20 21 июля водолазы извлекли из озера Щирец, в селе Навария, тело мужчины.
  • Погибшим оказался 55-летний житель села Поршна.
  • Он приехал сюда рыбачить.
  • Однако мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому упал с мостика.
  • К сожалению, рыбак не смог спастись самостоятельно и утонул.

Впав з містка у воду: на Львівщині потонув п'яний рибалка – фото
Из озера достали тело мужчины / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины

Спасатели призывают не отдыхать возле водоемов пьяными

В ГСЧС Львовщины призывают жителей области соблюдать правила отдыха у воды.

  • Стоит помнить, что купаться в местах, которые для этого не оборудованы, запрещено.
  • Также не следует прыгать в воду с лодок, катеров, мостов и других сооружений.
  • Лучше идти плавать вместе с друзьями, так как тогда будет больше шансов, что вас кто-то спасет.
  • Для плавания не следует использовать доски, бревна и камеры от автомобильных шин.
  • Ни в коем случае не употребляйте спиртное до и во время купания.
  • Также не стоит подавать ложные сигналы опасности, шутя, и играть в опасные игры, которые связаны с ограничением движения рук и ног.
  • Рядом с детьми должны постоянно находиться взрослые.

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Впав з містка у воду: на Львівщині потонув п'яний рибалка – фото
Погибшим оказался рыбак / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины

Впав з містка у воду: на Львівщині потонув п'яний рибалка – фото
Он был пьян и упал с мостика / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины

Впав з містка у воду: на Львівщині потонув п'яний рибалка – фото
Мужчина не смог спастись самостоятельно / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины