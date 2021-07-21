Впав з містка у воду: на Львівщині потонув п'яний рибалка – фото

Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки на воді. Ні в якому разі не слід заходити у воду п'яним, адже це смертельно небезпечно.
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В озері втопився п'яний рибалка
- О 6:20 21 липня водолази витягли з озера Щирець, що в селі Наварія, тіло чоловіка.
- Загиблим виявився 55-річний житель села Поршна.
- Він приїхав сюди рибалити.
- Однак чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож впав з містка.
- На жаль, рибалка не зміг врятуватись самотужки й потонув.
З озера дістали тіло чоловіка / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини
Рятувальники закликають не відпочивати біля водойм п'яними
У ДСНС Львівщини закликають жителів області дотримуватись правил відпочинку біля води.
- Варто пам'ятати, що купатися в місцях, які для цього необладнані, заборонено.
- Також не слід стрибати у воду з човнів, катерів, мостів та інших споруджень.
- Краще йти плавати разом із друзями, адже тоді буде більше шансів, що вас хтось врятує.
- Для плавання не слід використовувати для плавання дошки, колоди та камери від автомобільних шин.
- Ні в якому разі не вживайте спиртне до та під час купання.
- Також варто не подавати помилкові сигнали небезпеки, жартуючи, та не грати у небезпечні ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг.
- Біля дітей повинні постійно перебувати дорослі.
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Загиблим виявився рибалка / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини
Він був п'яним в пав з містка / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини
Чоловік не зміг врятуватись самотужки / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини