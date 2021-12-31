Детальніше про це митники написали в останній день 2021 року, 31 грудня. У їхньому "рейтингу" описали 10 найцікавіших конфіскацій.

Нещодавно До Львова прибули десятки екзотичних рептилій, яких везли контрабандою до Італії

Що було в цьому списку

Найдорожча контрабанда року

Під час перевірки в аеропорту "Львів" у двох громадянок знайшли ювелірні вироби та валюти на суму 15 мільйонів гривень. У їхньому багажі були 125,7 тисячі доларів, 374,8 тисячі євро та майже 1,7 кілограма ювелірних виробів.

Пігулки заховали в панчохи

На пункті пропуску "Краківець – Корчова" водій автомобіля Volkswagen Passat хотів зухвало порушити закон. Проте це не вдалося, оскільки митники виявили його "коштовності". В його авто були заховані панчохи з нарковмісними таблетками. Загалом прикордонники знайшли 2,5 тисячі заборонених пігулок.

Зашифровані ноутбуки

24-річний мешканець Рівненської області намагався ввезти в Україну рідкісні ноутбуки преміумкласу. Поміж старими меблями лежали лептопи CryptoDATA. Слід зазначити, що це перші у світі зашифровані пристрої.

Мініатюрний

А ось мешканець Дніпропетровщини вирішив вивезти з України антикваріат. Він мав при собі три примірники раритетних видань 1909 року за розміром, як сірникова коробка. Також була одна книга 1921 року трішки більшого розміру.

Золотий

Але значно краще міг збагатитися житель Закарпаття, якого затримали на пункті пропуску "Шегині – Медика". Він незаконно віз в Україну 1 250 пластин сусального золота.

Найоригінальніше приховування

Поштою з Канади намагалися пересилали оригінальну штучну ялинку. Під час огляду, в ній виявили два стволи до вогнепальної зброї. Їх намагалися замаскувати під стовбури ялинок. Проте план провалився завдяки пильності чотирилапого помічника митників – англійського кокер-спанієля Чейза.

Незвичний товар

У пункті пропуску "Краківець – Корчова" прикордонники виявили досить коштовні елементи амуніції для верхової їзди. Потенційний вершник віз два шкіряні сідла вартістю від 80 до 130 тисяч гривень. Проте це не вдалося через намагання уникнути митного оформлення.

Сигаретний

Намагання перевезти тютюнові вироби не є чимось новим. Проте митники розповіли про одну з найбільших партій, яку вилучили. На пункті пропуску "Шегині – Медика" зупинили авто з 37 тисячами пачок сигарет. Їх заховали в стелі автомобіля.

Автомобільний

Також вилучили Mercedes-benz S350 2020 року випуску. Приблизна вартість такого автомобіля – понад 2 мільйони гривень. Його зупинили в пункті пропуску "Шегині – Медика", бо водій надав неправдиві відомості щодо вартості транспорту.

Деревний

На пункті "Краківець – Корчова" конфіскували 22 тонни дубового паркету. Зловмисники намагались вивезти будматеріал з України під виглядом обрізків для розпалювання камінів.

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