Подробнее об этом таможенники написали в последний день 2021 года, 31 декабря. В их "рейтинге" описали 10 самых интересных конфискаций.

Недавно Во Львов прибыли десятки экзотических рептилий, которых везли контрабандой в Италию

Что было в этом списке

Самая дорогая контрабанда года

Во время проверки в аэропорту "Львов" у двух гражданок нашли ювелирные изделия и валюту на сумму 15 миллионов гривен. В их багаже были 125,7 тысячи долларов, 374,8 тысячи евро и почти 1,7 килограмма ювелирных изделий.

Що вилучали митники у 2021 році

Таблетки спрятали в чулки

На пункте пропуска "Краковец – Корчева" водитель автомобиля Volkswagen Passat хотел нагло нарушить закон. Однако это не удалось, поскольку таможенники обнаружили его "драгоценности". В его авто были спрятаны чулки с наркосодержащими таблетками. Всего пограничники нашли 2,5 тысячи запрещенных таблеток.

Що вилучали митники у 2021 році

Зашифрованные ноутбуки

24-летний житель Ровненской области пытался ввезти в Украину редкие ноутбуки премиум-класса. Между старой мебелью лежали лэптопы CryptoDATA. Следует отметить, что это первые в мире зашифрованные устройства.

Що вилучали митники у 2021 році

Миниатюрный

А вот житель Днепропетровщины решил вывезти из Украины антиквариат. У него были при себе три экземпляра раритетных изданий 1909 года по размеру, как спичечная коробка. Также была одна книга 1921 года чуточку большего размера.

Що вилучали митники у 2021 році

Золотой

Но значительно лучше мог обогатиться житель Закарпатья, которого задержали на пункте пропуска "Шегини – Медика". Он незаконно вез в Украину 1 250 пластин сусального золота.

Що вилучали митники у 2021 році

Оригинальное сокрытие

По почте из Канады пытались переслать оригинальную искусственную елку. Во время осмотра, в ней обнаружили два ствола к огнестрельному оружию. Их пытались замаскировать под стволы елок. Однако план провалился благодаря бдительности четвероногого помощника таможенников – английского кокер-спаниеля Чейза.

Що вилучали митники у 2021 році

Необычный товар

В пункте пропуска "Краковец – Корчева" пограничники обнаружили весьма ценные элементы амуниции для верховой езды. Потенциальный всадник вез два кожаных седла стоимостью от 80 до 130 тысяч гривен. Однако это не удалось из-за попытки избежать таможенного оформления.

Що вилучали митники у 2021 році

Сигаретный

Попытка перевезти табачные изделия не является чем-то новым. Однако таможенники рассказали об одной из крупнейших партий, которую изъяли. На пункте пропуска "Шегини – Медика" остановили авто с 37 тысячами пачек сигарет. Их спрятали в потолке автомобиля.

Що вилучали митники у 2021 році

Автомобильный

Также изъяли Mercedes-benz S350 2020 года выпуска. Приблизительная стоимость такого автомобиля – более 2 миллионов гривен. Его остановили в пункте пропуска "Шегини – Медика", потому что водитель предоставил ложные сведения о стоимости транспорта.

Що вилучали митники у 2021 році

Древесный

На пункте "Краковец – Корчева" конфисковали 22 тонны дубового паркета. Злоумышленники пытались вывезти стройматериал из Украины под видом обрезков для розжига каминов.

Що вилучали митники у 2021 році

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