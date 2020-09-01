Пустилися берега: у Львові викрили нарколабораторію в університеті
Правоохоронці виявили та знешкодили виробництво метадону, розташоване просто в одному з університетів Львова. Завідувач лабораторії вишу разом зі спільниками встиг продати небезпечного наркотику на майже 2 мільйони гривень.
У приміщенні одного із вищих навчальних закладів Львова організували нарколабораторію. Там виготовляли метадон, який згодом продавали за допомогою інтернету та пошти, пише 24 канал.
Про це розповіла прокурорка Львівської області Ірина Діденко у фейсбуці 31 серпня.
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Слідство вважає, що до злочину причетні четверо львів'ян:
- Організатор – співвласник місцевого кальян-бару.
- Співорганізатор – працівник того ж бару. Він продавав наркотик через сайт, який сам й адміністрував.
- Ще один працівник кальян-бару фасував метадон та займався його розповсюдженням.
- А виготовляв небезпечний наркотик хімік та завідувач лабораторії університету.
За "товар" ділки брали передоплату на банківську картку, а самі наркотики надсилали поштою.
Прокурорка області зауважила, що лабораторію з виготовлення метадону в регіоні виявили вперше. І одразу мовиться про значні масштаби:
- Партія метадону, яку виготовляли за раз – 1 кілограм.
- А доза, яку продавали – приблизно 1 грам.
- Ціна дози – орієнтовно 600 гривень.
Співробітники прокуратури задокументували виготовлення метадону вагою у 3 кілограми та ціною у понад 1,8 мільйона гривень. Ба більше, у день затримання "бізнесмени" мали намір продати ще партію на 700 тисяч.
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Що таке метадон?Метадон — напівсинтетичний наркотичний засіб. Колись його вважали ліками, але згодом заборонили у всіх країнах світу через високу смертність і сприяння поширенню наркоманії. Існує з початку ХХ століття, створений у Німеччині як синтетичний аналог морфію.