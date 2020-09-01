Правоохоронці виявили та знешкодили виробництво метадону, розташоване просто в одному з університетів Львова. Завідувач лабораторії вишу разом зі спільниками встиг продати небезпечного наркотику на майже 2 мільйони гривень.

У приміщенні одного із вищих навчальних закладів Львова організували нарколабораторію. Там виготовляли метадон, який згодом продавали за допомогою інтернету та пошти, пише 24 канал.

Про це розповіла прокурорка Львівської області Ірина Діденко у фейсбуці 31 серпня.

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Слідство вважає, що до злочину причетні четверо львів'ян:

Організатор – співвласник місцевого кальян-бару.

Співорганізатор – працівник того ж бару. Він продавав наркотик через сайт, який сам й адміністрував.

Ще один працівник кальян-бару фасував метадон та займався його розповсюдженням.

А виготовляв небезпечний наркотик хімік та завідувач лабораторії університету.

За "товар" ділки брали передоплату на банківську картку, а самі наркотики надсилали поштою.

Правоохоронці не вказують назву університету, де виявили нарколабораторію, та закладу, в якому працювали інші учасники схеми. Але ZAXID.NET з посиланням на джерела пише, що: Підозрюваний у виготовленні наркотику – завідувач лабораторії електронної мікроскопії однієї з кафедр у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.

А заклад, що допомагав продавати метадон – це кальян-бар "Хаббл Баббл".

Прокурорка області зауважила, що лабораторію з виготовлення метадону в регіоні виявили вперше. І одразу мовиться про значні масштаби:

Партія метадону, яку виготовляли за раз – 1 кілограм.

А доза, яку продавали – приблизно 1 грам.

Ціна дози – орієнтовно 600 гривень.

Співробітники прокуратури задокументували виготовлення метадону вагою у 3 кілограми та ціною у понад 1,8 мільйона гривень. Ба більше, у день затримання "бізнесмени" мали намір продати ще партію на 700 тисяч.

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