У Миколаївській області діяло злочинне угруповання, яке вербувало українців у Росію для роботи наркокур'єрами. Там їх одразу затримували, знімали пропагандистські сюжети про "наркоторговців з України" й ув'язнювали.

Учасників злочинного угруповання затримали працівники поліції за допомогою спецпідрозділу КОРД, повідомили в поліції.

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Начальник поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет розповів, що всіх завербованих українців затримували російські правоохоронці вже невдовзі після прибуття.

Натомість закордонні канали отримували змогу показати потрібну для них викривлену картинку про українців, які їдуть до Росії зі злочинними намірами,

– розповів полковник поліції Шайхет.



У Миколаєві затримали групу торговців людьми / фото поліції

Слідство в цій справі тривало декілька років, а для правоохоронців було вкрай важливим встановити всіх учасників угруповання.



У Миколаєві затримали вербувальників наркоторговців у Росію / фото поліції

Наразі вдалося встановити трьох учасників. Усі вони є мешканцями Миколаєва й Миколаївської області у віці від 24 до 31 року. Також вже встановили сімох жертв вербування, які нині перебувають у в'язницях Росії. Правоохоронці очікують, що коло фігурантів буде розширюватися.

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Усіх затриманих підозрюють за статтею про торгівлю людьми за попередньою змовою групи осіб. Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.