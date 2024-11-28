В Іспанії викрили злочинну мережу, яка використовувала українські дрони для перевезення наркотиків між Марокко та Іспанією. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію Іспанії.

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Що відомо про інцидент перевезення наркотиків з Марокко до Іспанії українськими дронами

Безпілотники виготовляли в Україні, після чого доставляли в країну автомобільним транспортом для передачі злочинним угрупованням, що діяли в районі Гібралтару та на Коста-дель-Соль.

Ці дрони могли перевозити до 10 кілограмів гашишу за один рейс, а їхня дальність польоту перевищувала 50 кілометрів. У ході операції правоохоронці затримали 10 осіб і провели шість обшуків у містах Альхесірас і Марбелья.

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