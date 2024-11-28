В Іспанії викрили злочинну мережу, яка використовувала українські дрони для перевезення наркотиків між Марокко та Іспанією. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію Іспанії.

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Що відомо про інцидент перевезення наркотиків з Марокко до Іспанії українськими дронами

Безпілотники виготовляли в Україні, після чого доставляли в країну автомобільним транспортом для передачі злочинним угрупованням, що діяли в районі Гібралтару та на Коста-дель-Соль.

Ці дрони могли перевозити до 10 кілограмів гашишу за один рейс, а їхня дальність польоту перевищувала 50 кілометрів. У ході операції правоохоронці затримали 10 осіб і провели шість обшуків у містах Альхесірас і Марбелья.

Наркотики на території Україні: останні новини

  • Ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.
  • Правоохоронці ліквідували наркокартель, який мав дохід понад 350 мільйонів гривень за місяць.
  • У Тульчинському районі на Вінниччині поліція провела обшуки в місцевого мешканця. У чоловіка знайшли, ймовірно, законсервований канабіс та мішок макової соломи.