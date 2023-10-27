Згідно з постановою суду, яку винесли у жовтні 2023 року, на жінку очікує 60 годин громадських робіт. Таким є її покарання за те, що практично не давала проходу своєму знайомому.

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Переслідувала чоловіка півтора року

У постанові суду вказано, що Марта Лопушанська наприкінці вересня навідалася до бізнес-центру, де працює її знайомий. У чоловіка вона вимагала, щоб він зайнявся з нею сексом.

Потерпілий викликав поліцію. Він розповів, що у 27-річної жінки можуть бути психічні розлади. До відповідного припущення він дійшов, адже вона ось уже півтора року від нього вимагає інтиму.

Власне, увірвалася вона до чоловіка на роботу 26 вересня. Марта Лопушанська вимагала зайнятися сексом і відмовлялася покидати офіс. Ба більше, не давала йому можливості виїхати на авто з бізнес-центру.

Відомо, що справу щодо Марти Лопушанської розглядала суддя Світлана Мартьянова. Вона дослідила матеріали справи та визнала, що 27-річна львів'янка винна у дрібному хуліганстві. Тож її засудили до 60 годин громадських робіт. Зауважимо, що жінка може подати апеляцію, щоб оскаржити рішення суду.

Тероризувала телефонними дзвінками

За словами чоловіка, жінка щоденно телефонує йому з різних номерів. Близько по 40 разів на день. Крім того, переслідує його. Він додав, що відповідна поведінка Марти Лопушанської стала проблемою для його сім'ї, адже сам він одружений.

Поліція щодо жінки склала протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Мовиться про дрібне хуліганство. Що стосується засідання суду, то на нього вона не прийшла.

Звернімо увагу, що щодо Марти Лопушанської у 2022 році порушували кримінальну справу. Причиною було те, що вона поцупила облачення священника (йдеться про одяг, в який вбираються під час літургії). Правда, за крадіжку її тоді не покарали. Їй вдалося примиритися з потерпілим.